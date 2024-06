Roma Blues: video intervista a regista e protagonisti di questo noir in musica

News Cinema

Opera prima fra il noir e la commedia, al ritmo crime di una Roma blues, arriva nelle sale. Ne abbiamo parlato in questa video intervista con il regista esordiente, Gianluca Manzetti, e con i protagonisti Francesco Gheghi e Mikaela Neaze Silva.

Estate piena, fra le pieghe di una capitale piena di rifiuti e personaggi sconclusionati, fuori asse. Come Al, sognatore che insegue il successo in cerca di una reazione dopo lo sgretolamento della sua rock band, fino a quando incontra Betty. Le premesse prima di un viaggio nel noir, sempre con ironia e a ritmo di crime, per Roma Blues, opera prima di Gianluca Manzetti, uscito in alcune sale dopo la presentazione fuori concorso al Torino Film Festival.

Fra outsider e avventure che rievocano visioni cinematografiche e amori musicali, il film porta due giovani loro malgrado al centro di un delitto e di un'indagine che seguiranno con la passione dimostrata dai loro interpreti: Francesco Gheghi e Mikaela Neaze Silva. Li abbiamo incontrati, insieme al regista Gianluca Manzetti, in questa video intervista su Roma Blues.