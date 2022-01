Rogue: ruggisce di più Megan Fox o la leonessa killer? O è il basso budget il vero nemico di questo film di guerra/horror?

News Cinema

Il film di serie B intitolato Rogue - Missione ad alto rischio del 2020 tenta il rilancio della carriera di Megan Fox.

Non siamo qui per discutere del matrimonio di Megan Fox con il rapper Colson Baker in arte Machine Gun Kelly. E non ci interessa che dopo la romantica dichiarazione da parte dell'innamorato i due abbiano abbiamo bevuto il sangue l'uno dell'altra, come scrive lei stessa su Instagram (se proprio ci tenete, potete vedere il posto scorrendo verso il basso). Siamo qui per parlare de l film Rogue - Missione ad alto rischio, un survival movie del 2020 che inizia come un film di guerra e scivola nei meandri dell'horror. Megan Fox ne è la protagonista nel ruolo di una leader di mercenari che si trovano in territorio africano per una missione delicata. Ciò che scoprono poco per volta è che la guerriglia con una gang locale è la cosa meno pericolosa che devono affrontare.

Rogue si ispira chiaramente a una serie di titoli in cui i cacciatori finiscono per diventare le prede. Su tutti, possiamo citare l'avventuroso Predator del 1987 in cui l'alieno uccideva uno a uno i mercenari guidati da Arnold Schwarzenegger. Quelli erano gli anni 80 e se oggi una donna a capo di un gruppo di guerriglieri rappresenta la normalità, il fatto che sia Megan Fox a interpretarla, che non si lega nemmeno i capelli nella calura della savana, non conferisce grande credibilità all'operazione. Quando poi si guarda il film, si comprende che la veridicità della messinscena non fosse in cima alle priorità. Il budget di 25 milioni di dollari, basso per gli standard americani, è stato speso soprattutto per alloggiare tutta la troupe del lodge sudafricano dove si sono svolte le riprese, per gli effetti speciali sul set e quelli digitali. A proposito di questi ultimi, quando si va al risparmio, il rischio di rompere l'incantesimo della visione di un film con qualcosa che è chiaramente finto è alto. A tal proposito, la temibile leonessa del film che semina il panico tra il gruppo di mercenari come se fosse Lo squalo di Spielberg è uno dei punti deboli di Rogue. È vero però che questo film punta a rilanciare il nome di Megan Fox e i fan dell'attrice non avranno problemi con la leonessa, perché a ruggire più forte per loro sarà sempre e soltanto la 35enne sex symbol americana.

Rogue - Missione ad alto rischio: trama e trailer del film con Megan Fox

Un team di mercenari è ingaggiato dal governatore di un paese africano per recuperare sua figlia, rapita da un gruppo di dissidenti. La delicata missione incontra delle complicazioni e il gruppo di mercenari, guidati dal soldato Samantha O’Hara, rimane intrappolato in una fattoria abbandonata, che un tempo veniva usata dai bracconieri. Diretto da M.J. Bassett, regista di un filone di titoli di serie B del cinema horror/fantastico come Deathwatch, Solomon Kane e Silent Hill: Revelation, Il film è uscito in sala nello sfortunato periodo dell'estate 2020. Qui sotto il trailer di Rogue - Missione ad alto rischio.