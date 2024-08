Robin Williams, 10 anni dalla morte e 2 ricordi, uno commosso e l'altro buffo, da Sally Field e Billy Crystal

News Cinema

Vanity Fair ha chiesto a diversi colleghi di celebrare Robin Williams, a dieci anni di distanza dalla sua morte prematura e che ha di fatto lasciato un vuoto. Sally Field ha un ricordo della sua empatìa, Billy Crystal racconta un aneddoto sulle sue doti comiche viscerali e istintive, quasi... urgenti.

L'11 agosto del 2014 morì Robin Williams, e dieci anni non sono stati sufficienti a fare pace con l'assenza della sua esuberanza e della sua generosità artistica: Vanity Fair lo sa, così ha chiesto a diversi colleghi di raccontare qualcosa sullo scomparso attore, tra aneddoti e ricordi personali. Leggendo il pezzo, abbiamo deciso di isolare per voi due testimonianze, di Sally Field e di Billy Crystal: la prima inquadra perfettamente l'empatìa della persona, l'altra ci ricorda il suo talento comico di improvvisatore divertito (e non solo divertente). Leggi anche Robin Williams avrebbe compiuto 73 anni, il figlio Zachary commuove: "Non c'è persona che non ti ami"

Sally Field e Billy Crystal ricordano Robin Williams a 10 anni dalla scomparsa

Sally Field era nel cast di uno dei film più noti e amati di Robin Williams, quel Mrs. Doubtfire (1993) teatro di una delle performance più scatenate di Robin. Sally però ricorda il periodo delle riprese per un'altra ragione, per lei decisamente più triste. Williams notò che in lei c'era qualcosa che non tornava...

Non ho mai condiviso prima questa storia. Ero nel camper fuori dalla sala di tribunale, dove stavamo girando la scena del divorzio. Mio padre aveva avuto un ictus un paio di anni prima, era in una casa di cura. Mi telefona il dottore per dirmi che mio padre in pratica era morto, aveva avuto un altro potente ictus. Mi chiese se volessi mandarlo in rianimazione. Dissi: "No, non lo voleva. Lasciatelo andare. E per favore ditegli che Sally gli dice addìo." Naturalmente non ero in me. Tornai sul set cercando di recitare con tutte le mie forze. Non stavo piangendo. Robin si avvicinò, mi fece uscire dal set e chiese: "Ma va tutto bene?"

"Sì, perché?"

"Non lo so, ho pensato di dovertelo chiedere."

"No, non sto bene, Robin. Mio padre è appena morto."

"Oh mio Dio, dobbiamo farti andare via da qui subito!"

E si occupò lui della cosa, fecero in modo di girare tutte le inquadrature senza di me fino alla fine della giornata. Fui in grado di tornare a casa, chiamare mio fratello, organizzare tutto. Era un aspetto di Robin che la gente non sempre conosceva: era molto sensibile e intuitivo.

Billy Crystal invece, nonostante al cinema avesse recitato con Williams una sola volta nel non particolarmente memorabile Due padri di troppo (1997), era un suo amico fraterno di vecchissima data. Soprattutto avevano condiviso tanti tour teatrali e anche la conduzione di serate comiche di beneficenza per il britannico Comic Relief (furono cofondatori della sede americana nel 1986, insieme a Whoopi Goldberg). Crystal cerca di spiegare la magia comica incontrollabile di Robin...

I nostri momenti insieme al Comic Relief erano puro jazz. La velocità della sua comicità ti toglieva il fiato. Mi sentivo come quelli che cavalcano un toro: vinci se riesci a rimanerci sopra per otto secondi! Ma i nostri momenti lontani dal palcoscenico erano anche importantissimi. Potevamo parlare tantissimo senza nemmeno provare a scherzare. I figli, i genitori, le cose belle e brutte della vita. Poi ci facevamo delle telefonate in piena notte, andando avanti un'ora o due, nei panni di personaggi diversi. Una volta stavo guardando il funerale di Ronald Reagan [quindi era il 2004, ndr] e mi squilla il telefono.

"Ciao Bill, sono io, Ron. Volevo giusto dirti che sono in paradiso, va tutto bene."

"Oh signor Presidente, e com'è il paradiso?"

"Beh, qua fa davvero caldo!"

"Signore, se posso permettermi: se fa davvero caldo, magari lei non è in paradiso. Magari è in quell'altro posto."

"Ah, questo spiega perché sono nell'idromassaggio, con le palle di Nixon sul naso!"

Era uno dei più grandi comici sul pianeta. Ma quello che rese Williams un attore notevole era la serietà con cui prendeva il suo lavoro.