Robert Pattinson contro le diete lampo: "Una volta ho mangiato solo patate per due settimane"

News Cinema

Sprezzante dell'allenamento fisico ad ogni costo, tranne che per pochi film, Robert Pattinson se la prende con l'ossessione per la perfetta forma fisica e scherza sulle diete più improbabili.

Robert Pattinson critica l'ossessione per la forma fisica perfetta di Hollywood e dintorni.

L'attore, che ha dovuto mettere su massa muscolare per The Batman, è tornato a esprimere la sua disapprovazione nei confronti di chi pensa continuamente al consumo giornaliero delle calorie, al tartarughino e alle diete. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a ES Magazine, che gli ha dedicato una cover story.

Robert Pattinson contro la mania delle diete e il mito del corpo perfetto

Ecco cosa ha detto Robert Pattinson sulla ricerca della forma fisica perfetta:

Anche se presti attenzione soltanto al consumo di calorie, può diventare una vera e propria dipendenza, e non ti accorgi di quanto sia pericolosa finché non è troppo tardi (…) Ho provato tutte le diete lampo, qualsiasi cosa tranne la costanza. Una volta ho mangiato soltanto patate per due settimane per disintossicarmi. Soltanto patate bollite con sale rosa dell'Himalaya. Sembra che aiuti a purificarsi, di sicuro ti fa perdere peso.

Fra le diete tentate da Robert Pattinson c'è anche la famosa chetogenica, più altre davvero curiose, per esempio una che prevedeva il consumo di salumi e formaggi che però non dovevano essere accompagnati dalla birra, altrimenti ogni sforzo veniva vanificato.

Passando all’allenamento fisico per The Batman, Pattinson aveva detto a GQ, prima che il film uscisse:

Se ti alleni in continuazione, allora hai un problema, crei un precedente. Nessuno lo faceva negli anni Settanta. Lo stesso James Dean non era esattamente pompato. Io non faccio praticamente niente

Qualche giorno dopo l’attore aveva dovuto ritrattare quanto detto, spiegando:

Semplicemente credo che sia imbarazzante parlare del proprio allenamento fisico. È chiaro che, se interpreti Batman, ti devi allenare.

Parlando con ES, Robert Pattinson è tornato sull’argomento:

Dichiarare che non facevo esercizio fisico mi ha creato un sacco di problemi, e perfino il mio personal trainer mi ha detto: "Perché hai risposto così?".

L'intervista a Pattinson è poi proseguita con discorsi un po’ più cinematografici, come la sua esperienza in Mickey 17 di Bong Joon-ho. Del film Robert ha detto:

È completamente folle, tutto un altro modo di lavorare

La nuova fatica del regista di Parasite uscirà nel corso del 2024 e Robert Pattinson vi interpreta Mickey Barnes, un impiegato usa e getta, un "sacrificabile" della sua azienda, mandato in avanscoperta sul pianeta ghiacciato Niflheim per la futura colonizzazione. Ecco il teaser trailer del film: