Robert Downey Jr nostalgico: cosa gli manca dell'MCU

Robert Downey Jr ha interpretato Tony Stark aka Iron Man ed è stato uno dei personaggi più importanti dell'MCU. A distanza di tempo dalla sua uscita di scena, l'attore svela cosa gli manca di più dell'universo Marvel.

Tony Stark è stato un personaggio prezioso per l’universo Marvel. Con il suo Iron Man, ha contributo a rendere il mondo ancora più a prova di supereroe e, nonostante abbia detto addio al costume e al suo personaggio, Robert Downey Jr. non ha potuto negare di avere una leggera nostalgia. L’ultima volta che ha interpretato Tony Stark era consapevole di quello che si stava lasciando alle spalle. Mentore di Peter Parker e peggior nemico di se stesso il più delle volte, Tony ha sopportato il peso del suo cognome rendendolo più iconico di quanto fatto in passato da suo padre. Ma cosa gli manca di più dell’MCU?



Robert Downey Jr, cosa gli manca di più dell’MCU

Robert Downey Jr. è apparso in 10 film Marvel interpretando il brillante miliardario con un debole per la robotica. Dopo tre film su Iron Man e quattro con gli Avengers, per Tony Stark è giunta ufficialmente la fine in Endgame. Si è sacrificato per il bene dell’umanità e dell’universo pur di sconfiggere Thanos, ma la sua perdita è stato un fardello difficile da sopportare per chi è rimasto. Peter Parker, interpretato da Tom Holland, ha avvertito un forte smarrimento senza Iron Man a guidarlo. E anche gli altri Avengers hanno accusato il colpo. Pare che, a distanza di qualche anno da quando ha appeso il costume al chiodo, anche Robert Downey Jr. avverta una fitta di nostalgia. In un’intervista con Deadline, ha spiegato cosa gli manca di più:

Essere in trincea con Kevin Feige per tutto il tempo. Mi manca l’inizio con Jon Favreau, che ricordo come se fosse un bel sogno. Mi manca il mezzo, con Shane Black in Iron Man 3: avevamo appena avuto Exton e l’abbiamo girato principalmente a Wilmington NC. Era idilliaco e sovversivo. E alla fine, quando mi sono reso conto di aver stretto così tante amicizie intime con il cast dell’MCU, i fratelli Russo mi hanno aiutato ad abbracciare l’arco narrativo di Tony.

Non è stato facile dire addio all’MCU, né per Robert Downey Jr. né per il pubblico che ha dovuto accettare la sua decisione. Ma per l’attore la conclusione di Endgame è arrivata al momento giusto, sia professionalmente che privatamente. Ha avuto modo di concentrarsi su altri progetti e anche sulla sua famiglia. Dopo dieci anni trascorsi nel mondo frenetico della Marvel, Robert Downey Jr. ha detto basta ed è felice che quel capitolo si sia concluso. Se tornerà mai? Non si direbbe, considerando che Ironheart è la sua degna erede.