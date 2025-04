Robert Downey Jr., il film che ha salvato la sua carriera dal baratro (e che dovete assolutamente recuperare)

News Cinema

Robert Downey Jr. ha raccontato come un film del 2003 sia stato la sua salvezza dopo un lungo periodo di difficoltà. Il divo è tornato sul grande schermo con un musical che si è rivelato fondamentale per rilanciare la propria carriera e tornare, gradualmente, sulla cresta dell'onda!

Robert Downey Jr. è uno degli attori più celebrati di Hollywood: si è guadagnato non solo l'amore incondizionato dei fan, ma anche il plauso della critica, coronato dal Premio Oscar per il suo ruolo in Oppenheimer (2023) di Christopher Nolan. L'attore ha individuato un passaggio chiave della sua rinascita dopo il periodo buio delle dipendenze. Si tratta del film musicale The Singing Detective (2003), descritto dal diretto interessato come fondamentale per rimettersi in carreggiata.

Downey si è sentito profondamente in sintonia con il suo ruolo nel film, Don Dark, e ha ammesso che quell'occasione ha salvato lui e la sua carriera, sotto molti aspetti.

Robert Downey Jr.: gli anni ribelli e la tossicodipendenza

Non è un mistero che il passato del leggendario volto di Iron Man, che prossimamente tornerà nel MCU come Dottor Destino, sia segnato da dipendenze e guai con la giustizia. L'attore si è dato ad alcol e droghe fin dalla giovane età, con l'incoraggiamento del padre, il produttore cinematografico Robert Downey Sr. Tra il 1987 e il 1996 era già stato in tre diversi centri di riabilitazione. A giugno del '96, fu fermato per eccesso di velocità dalla polizia, che gli trovò addosso cocaina ed eroina, insieme a una Magnum calibro 357.

Poco più di tre settimane dopo, fu citato in giudizio per violazione di proprietà privata: si era introdotto in casa di un vicino ed era svenuto nella camera da letto di un bambino. Downey è stato anche arrestato più di una volta (ha trascorso un anno intero in un carcere statale) e, nel 2001, è rimasto per un anno in una struttura di recupero per tossicodipendenti.

The Singing Detective ha segnato una svolta: Mel Gibson deus ex machina

Nonostante il suo innegabile talento, l'abuso di sostanze ha rischiato di compromettere seriamente l'ascesa di Robert Downey Jr. nel mondo del cinema. Queste difficoltà sono le stesse che lo hanno fatto sentire profondamente legato al suo personaggio di The Singing Detective, film che ha segnato una svolta nella sua vita. Liberamente ispirata all'omonima serie della BBC, la commedia diretta da Keith Gordon racconta la storia di Dan Dark, uno scrittore che, dopo essere stato ricoverato in ospedale per psoriasi, inizia a vedere uno psicanalista.

Dalle sedute, emerge il profondo legame esistente tra il suo libro più famoso (The Singing Detective) e i traumi del passato turbolento. Accanto a Downey, recita un cast all-star, che include Robin Wright, Katie Holmes, Adrien Brody e Mel Gibson. "Questo film mi ha salvato il c*lo in tanti modi - ha dichiarato Downey a The Guardian quando è uscito il film - Non è stato difficile per me immedesimarmi in un personaggio in così profonda negazione. Posso dire di aver capito le emozioni che provava".

Dan Dark è stato il suo primo ruolo da protagonista dai tempi di Wonder Boys (2000), ed è stato cruciale per la sua redenzione personale e professionale. Ottenere la parte non è stato facile: Hollywood era riluttante a concedergli una seconda possibilità, a causa dei suoi trascorsi da tossicodipendente. Fu Mel Gibson, con cui il divo aveva lavorato ai tempi di Air America (1990), a perorare la sua causa, coprendo personalmente la polizza assicurativa di Downey per assicurargli la parte.

Robert Downey Jr. come Dan Dark: gli eccessi sono acqua passata

The Singing Detective non ha riscosso un successo travolgente, per usare un eufemismo. Al tempo stesso, ha gradualmente spianato la strada a Robert Downey Jr. per il suo ritorno nel cinema mainstream. Negli anni seguenti, ha girato film come Kiss Kiss Bang Bang (2005) e Zodiac (2007), che hanno contribuito a riabilitarlo come attore di talento e smarcarlo dalle etichette delle sue perigliose vicissitudini.

Come Dan Dark, Downey si è ritrovato sull'orlo del baratro. Con l'aiuto della terapia, dei programmi di recupero e della moglie Susan Levin, è riuscito a lasciarsi tutto alle spalle. Non solo è tornato in pista, ma è diventato uno dei più grandi.