Robert Benton: morto il regista di Kramer contro Kramer, che ha diretto i più grandi attori di Hollywood

A 92 anni è morto l'11 maggio lo sceneggiatore e regista Robert Benton, vincitore di tre premi Oscar e famoso soprattutto per Kramer contro Kramer.

Ci sono film che hanno segnato un'epoca. Uno di questi è stato sicuramente Kramer contro Kramer, il dramma sul divorzio con Meryl Streep e Dustin Hoffman, che valse al suo regista due premi Oscar, per il miglior film e la miglior sceneggiatura non originale. Il regista era Robert Benton, che è morto l'11 maggio nella sua casa di New York a 92 anni. Benton aveva vinto anche un terzo Academy Award nel 1985 per la miglior sceneggiatura originale de Le stagioni del cuore, che aveva dato alla protagonista Sally Field l'Oscar e il Golden Globe.

I film di Robert Benton

Robert Benton era nato a Dallas ma si era trasferito a New York dopo essersi diplomato in belle arti, per prendere un master in storia dell'arte. Poco dopo però era stato chiamato alle armi e aveva lasciato l'università, Nel 1959 aveva pubblicato il suo primo libro e a inizio anni Sessanta era l'art director della rivista Esquire. Fu lì che conobbe David Newman, con cui scrisse la sceneggiatura di Gangster Story di Arthur Penn, candidata all'Oscar nel 1968. L'esordio alla regia, sempre scritto con Newman, arriva nel 1972 con Cattive compagnie, interpretato da Jeff Bridges. Per L'occhio privato, del 1977, venne di nuovo candidato all'Oscar per la sceneggiatura. Dopo il grande successo di Kramer contro Kramer, Benton continuò a scrivere i propri film, ottenendo appunto il terzo Oscar per Le stagioni del cuore. Un'ultima candidatura agli Academy Awards per la miglior sceneggiatura non originale arrivò nel 1994 per La vita a modo mio, con Paul Newman. Di rilievo anche il poliziesco Una lama nel buio (1982) con Meryl Streep e Roy Scheider. Nel 1997 Benton tornò a dirigere Jeff Bridges, stavolta assieme a Kim Basinger, in Nadine - Un amore a prova di proiettile, seguito dal gangster movie Billy Bathgate con Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Steve Buscemi, Bruce Willis e Stanley Tucci, tratto da un romanzo di E.L. Doctorow. Nel 1998 diresse dirige Twilight (non quello), una detective story con un cast da paura, che vale la pena di riportare per intero: Paul Newman, Susan Sarandon, Gene Hackman, Reese Witherspoon, Stockard Channing, James Garner, Giancarlo Esposito, Liev Schreiber, Margo Martindale, M. Emmett Walsh. Nel 2003 è la volta di La macchia umana, dall'omonimo romanzo di Philip Roth, con Anthony Hopkins, Nicole Kidman e Ed Harris, mentre l'ultimo film, Feast of Love, uscito in Italia direttamente in DVD, risale al 2007:e ha tra i protagonisti principali Morgan Freeman e Greg Kinnear. Ripercorrendo la sua filmografia, ci rendiamo conto di che regista colto e solido fosse Robert Benton, che avrebbe meritato più attenzione da parte della critica, da cui oggi è un po' dimenticato.