Addio a Robbie Coltrane, è morto l'attore scozzese celebre per il ruolo di Hagrid nella saga di Harry Potter

News Cinema

La notizia è uscita poco fa sui maggiori mezzi d'informazione della Gran Bretagna: l'attore Robbie Coltrane, che molti conoscono soprattutto per il suo di Hagrid nella saga di Harry Potter, è morto all'età di 72 anni.

"Robbie sarà ricordato per di decenni a venire soprattutto per Hagrid...un ruolo che ha regalato gioia ai bambini ma anche agli adulti, e che gli ha fatto ricevere tantissime lettere ogni settimana per oltre 20 anni" ha dichiarato il suo agente, secondo quanto riportato dalla BBC.