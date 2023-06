Robbie Amell torna sulla possibilità di apparire nell’universo Marvel: c’entra Simu Liu

News Cinema

Robbie Amell è interessato all'universo Marvel? Nel frattempo ha condiviso la scena con Simu Liu in Simulant e ha rivelato come hanno lavorato insieme.

E se Robbie Amell entrasse anche nell’MCU? L’attore aveva già affrontato tempo fa questa possibilità, anche se i suoi fan sono ancora particolarmente affezionati al suo personaggio nell’universo DC. Ronnie è apparso nella Serie TV di The Flash, ormai giunta al termine, ma Robbie Amell sarebbe pronto ad assumere una nuova identità nel mondo dei supereroi, eventualmente? Il tema è tornato nuovamente al centro dell’attenzione durante una recente intervista per il suo film in uscita Simulant, dove ha diviso il set con un’altra star Marvel: Simu Liu.



Robbie Amell interessato all’MCU: vorrebbe lavorare di nuovo con Simu Liu

Tra i film più recenti realizzati in casa Marvel spicca Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, in sala nel 2021 e con protagonista Simu Liu. Quest’ultimo, dopo il lancio nell’MCU, ha preso parte a diversi progetti per il grande schermo come Barbie e Simulant. Per la pellicola sci-fi, ha avuto la possibilità di recitare al fianco di Robbie Amell, che ha già dimestichezza con il mondo dei supereroi, seppur in casa DC. Intervistato dai microfoni di Screen Rant, il reporter ha chiesto all’attore se avesse intenzione di inserirsi nell’MCU o, meglio, se ci fosse la possibilità. Nonostante Amell abbia preferito non addentrarsi nello specifico, ha garantito che gli piacerebbe lavorare ancora una volta con Simu Liu:

Continuo a chiedergli di mettere una buona parola per me! È stato fantastico lavorare con un collega canadese, una persona così talentuosa. Sono un suo grande fan. La mia prima domanda è stata: Come hai girato la scena dell’autobus in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli? E la risposta non mi ha deluso. È stato incredibile. Il ragazzo è pieno di talenti, molto gentile e con i piedi ben piantati per terra. Mi è piaciuto lavorare con lui e spero di farlo ancora.

In The Flash, Robbie Amell interpreta Ronnie detto anche Firestorm. Tempo addietro, ha già espresso il desiderio di integrarsi nell’universo Marvel, aveva persino un personaggio in mente. “Sarebbe davvero bello essere nel prossimo Guardiani della Galassia, per qualsiasi personaggio. Mi piace l’idea che l’MCU stia mettendo in piedi la sua versione degli X-Men. Quindi essere uno degli X-Men sarebbe fantastico”. Mentre dei Guardiani della Galassia al momento non si conosce il destino, dopo l’uscita di scena di James Gunn, discorso diverso vale per gli X-Men, di ritorno a partire da Wolverine in Deadpool 3. Chissà se Simu Liu metterà realmente una buona parola per il collega Robbie Amell a questo punto.