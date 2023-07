Ritorno al futuro: Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson alla première di Back to the Future: The Musical

News Cinema

Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson sono solo alcuni degli attori che non potevano mancare all’anteprima di beneficenza di Back to the Future: The Musical. Gli interpreti di Marty e Doc hanno incontrato gli attori che hanno ereditato i loro ruoli nel musical.

In occasione della première a Broadway, presso il Winter Garden Theatre, di Back to the Future: The Musical, Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson hanno sfilato sul red carpet, e i primi due hanno incontrato gli attori che interpretano i loro personaggi nell'adattamento musicale del film di Robert Zemeckis che aprirà i battenti il prossimo 3 agosto. La serata di cui vi parliamo ha avuto luogo l'altro ieri ed è stata organizzata a scopo benefico, più precisamente per una raccolta fondi a favore della Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research.

L'anteprima di Back to the Future: The Musical si è svolta in un giorno di pioggia. Sul red carpet c'era una copia della celebre DeLorean che portava Marty McFly e Doc avanti e indietro nel tempo, e i fan della trilogia erano tantissimi.

Fra i presenti c'erano Steven Spielberg e diversi componenti del cast originale: Marc McClure, Harry Waters Jr., Donald Fullilove, oltre ai sopracitati Christopher Lloyd e Michael J.Fox. Tutti indossavano un fiocchetto grigio, per sensibilizzare i presenti sul Morbo di Parkinson da cui è affetto Michael J. Fox.

Il nuovo incontra il vecchio: due Martin e due Dock a confronto

Michael J. Fox e Christopher Lloyd si sono anche lasciati immortalare insieme ai loro "doppi" Casey Likes e Roger Bart. I nuovi Marty e Doc erano emozionatissimi e hanno risposto volentieri alle domande del giornalista di Variety, che è la fonte della nostra notizia. Casey Likes ha detto:

Mentre crescevo, ho visto e rivisto Ritorno al futuro, e mia mamma mi diceva sempre che le ricordavo Michael J. Fox. Lui è sempre stato uno dei miei eroi, e per me è davvero speciale aver preso il testimone da lui. La ricerca per il Parkinson è incredibilmente importante. Michael l'ha sostenuta con grande impegno ed è una battaglia che richiede continue raccolte fondi.

Queste invece le parole di Roger Bart, anche lui fan accanito di Ritorno al futuro:

Quando ho visto Ritorno al futuro al cinema nel 1985, l'ho visto insieme a un gruppo di amici con cui avevo appena fatto la scuola di teatro. Eravamo tutti invidiosi perché avevamo la stessa età di Michael J. Fox e avremmo potuto essere noi a interpretare Biff o George o un altro di tutti quei memorabili personaggi. Se mi avessero detto che, 35 anni dopo, avrei fatto la parte di Doc Brown, mi sarei fatto una bella risata. Alla fine è stato lui il personaggio che mi ha spinto a dire: "Voglio quella parte, è adatta a me".

In realtà Back to the Future: The Musical aveva già avuto la sua anteprima a Manchester nel 2020, ma poi è arrivata la pandemia è tutto si è fermato. Nel 2021, però, lo show ha raggiunto il West End londinese. Bob Gale, che ha scritto la trilogia originale con Robert Zemeckis, ha si è occupato del libretto del musical, mentre il compositore originale Alan Silvestri, insieme a Glen Ballard, ha pensato alla musica e alle parole delle canzoni, che hanno subito l'influenza dei brani dei film. I due hanno scritto più di una dozzina di nuove canzoni, incorporando nel musical anche hit del calibro di The Power of Love e Johnny B. Goode. Variety ha intervistato anche Glen Ballard, che ha ricordato che sono ancora in tanti coloro che vorrebbero un quarto Ritorno al futuro:

Le persone continuano a chiederci: "Perché non fate Ritorno al futuro 4?". Quando lo fanno, è come se ci dicessero: "Voglio qualcosa che mi faccia sentire bene come il film originale". Il musical è proprio questo e la gente si sentirà proprio come è accaduto quando ha visto il film. Non c'è bisogno di tornare alla fonte originale. Fin troppe persone hanno cercato di farlo più e più volte. Come ho ripetuto spesso, i personaggi di Ritorno al futuro sono la mia famiglia, i miei figli, e uno non manda i propri figli a prostituirsi.

Le immagini della reunion del cast di Ritorno al futuro a Broadway

Grazie alla pagina Instagram di Back to the Future: The Musical, abbiamo un video della serata. Eccolo: