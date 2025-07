Risate all'italiana e brividi animati nell'immediato futuro in sala per Notorious Pictures

News Cinema

Animazione e genere, una dialettica che costituisce da tempo l'ossatura delle novità proposte dalla distribuzione Notorious Pictures, che ha presentato a Cine - Giornate di Cinema di Riccione 2025 il nuovo listino. Ne abbiamo parlato con Giorgia Marchetti, Theatrical Marketing Manager

Non solo animazione e genere, ma anche un'attesa commedia italiana, nell'immediato futuro di Notorious Pictures. La casa di distribuzione ha presentato il suo listino novità nel corso di Ciné giornate di cinema di Riccione, presentando agli esercenti la nuova commedia di Volfango De Biasi, Esprimi un desiderio, con l'esordio al cinema del comico Max Angioni, condannato ai lavori sociali in una residenza per anziani, dove viene preso di mira da una banda di arzilli anzianotti, guidati da un irresistibile Diego Abatantuono. Una strana coppia della risata fra colpi bassi, sarcasmo e inattese alleanze generazionali.

Abbiamo parlato di questo, ma anche dei titoli di animazione, al cuore come di consueto della proposta Notorious Pictures, insieme a Giorgia Marchetti, Theatrical Marketing Manager, in questa video intervista da Riccione.