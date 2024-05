RIFF 2024: apre il concorso Io e il Secco. Le nostre videointerviste a Barbara Ronchi e Gianluca Santoni

News Cinema

Ha inaugurato il Riviera International Film Festival, unico italiano under 35 in concorso, il bel film di Gianluca Santoni Io e il Secco. Ne abbiamo parlato col regista e con la protagonista femminile Barbara Ronchi. Lo vedremo al cinema il 23 maggio.

Film d’apertura dell’ottava edizione del Riviera International Film Festival di Sestri Levante è stato Io e il Secco, che ha inaugurato col cast principale e col regista esordiente Gianluca Santoni il concorso lungometraggi riservati ad opere di autori under 35. Il Festival, che punta molto sui giovani, sull’ambiente, sulla difesa dei diritti e su messaggi positivi per le nuove generazioni, è stato particolarmente orgoglioso di poter presentare nel concorso internazionale, finalmente, l’opera di un giovane regista italiano . E Io e il Secco, che è davvero un bel film e tratta temi importanti sempre con uno sguardo ad altezza di bambini (il piccolo e straordinario protagonista Francesco Lombardo, scelto dopo una lunga serie di provini. Al Riviera abbiamo avuto la possibilità di parlarne proprio con Gianluca Santoni, che ha scritto anche il film insieme a Michela Straniero vincendo il premio Solinas per la sceneggiatura nel 2017, e con la protagonista femminile, la popolare e bravissima Barbara Ronchi. Ecco le nostre video interviste, per cui ringraziamo di cuore il RIFF. E vi raccomandiamo di non perdere Io e il Secco, quando arriverà finalmente al cinema il 23 maggio con Europictures. Anche perché il film è piaciuto moilto ad una giurata d'eccezione come Susan Sarandon, che ne ha parlato in occasione della sua masterclass.

Io e il Secco: la trama del film

Denni (con la i) è un bambino che vive con la sua famiglia nel Ravennate e che assiste senza comprendere alla violenza che il padre infligge all’adorata madre. Quando una compagna di scuola gli parla del Secco, suo cugino, un ragazzo romano che è un superkiller, Denni decide di ingaggiarlo perché uccisa il padre. E’ l’inizio di una storia che potrebbe avere un risvolto drammatico e di un’amicizia che insegnerà molto ad entrambi.