Riefenstahl: un documentario accurato e perturbante fa i conti con la figura della regista di Hitler

La grande maestria nel creare un immaginario, presto però al servizio dell'ideale ariano e della rivoluzione per l'uomo nuovo nazista. Riefenstahl è un documentario tedesco preparato con anni di ricerche accurate che presentano documenti nuovi e di grande valore. La nostra video recensione del film presentato a Venezia.

Anni di ricerche, con l'archivio personale della protagonista esaminato in lungo e in largo, capace di regalare nuovi documenti inediti e perturbanti. Riefenstahl è un lavoro accurato e inquietante, che indaga sull'infanzia oltre che sulla fase di massimo splendore della carriera di questa regista, straordinaria e modernissima nel regalare immagini di grande valore, una delle prime grandi registe donne, ma anche presto veicolo della rivoluzione dell'uomo ariano e del nazismo, specie attraverso il rapporto speciale, l'amicizia con il committente di molti suoi lavori, Hitler in persona, oltre al suo architetto del Reich, Albert Speer.

Tutto questo emerge in un documentario di Andres Veiel di notevole interesse, presentato al Festival di Venezia fuori concorso, che dimostra quanta cura e ossessione riservasse la Riefenstahl stessa nel registrare ogni telefonata, nel custodire audiocassette e articoli di giornale.

