Riabbracciare Parigi: il trailer ufficiale del dramma con Virginie Efira

Una magnifica Virginie Efira, vincitrice del premio César, è protagonista di Riabbracciare Parigi, una storia d'amore e rinascita per due sopravvissuti agli attentati di novembre 2015 in Riabbracciare Parigi. Il trailer ufficiale e il poster.

Virginie Efira è ormai da alcuni anni una delle interpreti più convincenti del cinema europeo. Lo dimostra anche in Riabbracciare Parigi di Alice Winocour, toccante dramma sul recupero dopo gli attentati nella capitale francese, per cui ha vinto il premio César come miglior attrice. Al suo fianco Benoit Magimel.

La storia è quella di Mia, tre mesi dopo essere sopravvissuta a un attacco terroristico in un bistrot. Nel tentativo di andare avanti, indaga sui suoi ricordi e torna sui suoi passi.

Riabbracciare Parigi è diretto da Alice Winocour, con Virginie Efira e Benoit Magimel e uscirà in sala il 9 novembre 2023 per Movies Inspired.

