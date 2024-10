Relapse: si gira a marzo 2025 l'horror del debutto registico di Bret Easton Ellis con Joseph Quinn

News Cinema

C'è finalmente una data per l'atteso debutto alla regia dello scrittore Bret Easton Ellis con l'horror Relapse.

Torniamo a parlare di un debutto cinematografico che attendiamo con una certa curiosità: quello dello scrittore Bret Easton Ellis, da sempre cinefilo, che esordirà alla regia con l'horror Relapse, interpretato dall'attore britannico Joseph Quinn, reso noto dalla serie Stranger Things. E' stato lo stesso scrittore a darne notizie durante un episodio del suo (ottimo) podcast, in cui ha spesso ospitato registi. Tra le novità c'è la probabile data di inizio riprese del film.

Relapse di Bret Easton Ellis: data di uscita e cosa sappiamo

Mentre il suo American Psycho sarà sottoposto al "trattamento Guadagnino", Bret Easton Ellis non ci pensa nemmeno a portare sul grande schermo uno dei propri libri. Per il suo debutto ha scritto una sceneggiatura originale, che racconta di un uomo (Joseph Quinn) testimone di un brutale omicidio durante un party a base di droga, che entra in una crisi esistenziale al suo ingresso in rehab. Relapse significa, ovviamente, ricaduta. Conoscendo lo stile "no limits" di Ellis, ci aspettiamo tanta sofferenza... Le riprese, ha confermato lo scrittore, inizieranno con ogni probabilità a marzo 2025 in Europa. Il suo ultimo romanzo, "Le schegge", nel frattempo, viene adattato per una serie HBO che sarà diretta dallo stesso Ellis e da Kristoffer Borgli. E noi non vediamo l'ora di vedere entrambi questi progetti.