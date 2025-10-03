Red Rain, il trailer del più grande incasso al box office vietnamita: il film rappresenta il Vietnam agli Oscar 2026

News Cinema

Il film scelto dal Vietnam per concorrere aii prossimi premi Oscar si intitola Red Rain e racconta della "battaglia degli 81 giorni" avvenuta nel 1972.

Abbiamo visto dozzine di film sulla guerra del Vietnam, quasi tutti di produzione statunitense e quasi tutti volti a mostrare le assurdità e le atrocità di un conflitto che ha devastato le vite dei soldati vietnamiti e americani. Perché le guerre questo fanno, portano pena, dolore, distruzione, sangue, morte, shock generazionali ed "elevano" la razza umana alla peggior versione possibile di se stessa. Ma siamo una specie complessa, noi umani, traboccanti di contraddizioni e aggrovigliati in traumi esistenziali.

Questa volta è un film vietnamita a offrire un diverso punto di vista. Red Rain (titolo inglese di Mưa đỏ) è una sontuosa produzione che mette in scena la cosiddetta battaglia degli 81 giorni a Quảng Trị del 1972. Per capire bene il contesto, bisogna partire dalla fine del colonialismo francese nel sud-est asiatico. Laos, Cambogia e Vietnam, che erano parte dell'Indocina francese, ottennero l'indipendenza sancita dalla Conferenza di Ginevra nel luglio 1954. Il Vietnam però fu diviso in due stati: il Vietnam del Nord, sotto il governo comunista di Ho Chi Minh, e il Vietnam del Sud, un governo autoritario sostenuto dagli Stati Uniti. Nel 1964 il coinvolgimento americano diventò un intervento militare diretto, ufficialmente per fermare la diffusione del comunismo. Nel 1972, dunque, l'Esercito della Repubblica del Vietnam insieme ai soldati americani, affrontò l'Esercito Popolare del Vietnam in una tragica battaglia per la conquista città e la provincia di Quảng Trị, che geograficamente spezzava il paese in due.

Red Rain: trama e trailer del film vietnamita

Il film racconta il sacrificio dei giovani soldati vietnamiti della fazione del Nord, che lottavano contro gli americani e Saigon per riunificare il Paese. Cường, giovane musicista di Hanoi, rinuncia agli studi per arruolarsi nell’Esercito di Liberazione. Qui conosce Hồng, di cui si innamora, mentre entra a far parte di una squadra composta da altri giovani soldati. Nel corso dei durissimi scontri il gruppo affronta perdite devastanti: uno a uno i compagni cadono, sacrificandosi per difendere territori e ideali. Mentre i colloqui di pace di Parigi si intrecciano agli eventi del fronte, Cường viene ferito ma, sostenuto da Hồng, sceglie di restare a combattere.

Red Rain, diretto dalla regista Đặng Thái Huyền, ha riscosso un enorme successo al botteghino vietnamita diventando il film di maggior incasso di sempre nel Paese ed è già stato annunciato come il titolo prescelto, in rappresentanza del Vietnam, per essere selezionato tra i migliori film internazionali agli Oscar 2026.

Qui sotto il trailer di Red Rain.



