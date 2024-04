Rebel Moon più visto di Barbie, ma per Zack Snyder non significa molto

News Cinema

Tempo fa Zack Snyder si è attirato critiche e sarcasmi quando ha detto, numeri di Netflix alla mano, che il suo criticato Rebel Moon sarebbe stato visto più di Barbie. Conferma la cosa a Gizmodo, ma non aveva intenzione di sminuire il successo di Barbie, anzi... forse la sala ha ancora qualcosa da dire, quando si parla di percezione di un'opera.

Ora che anche Rebel Moon - Parte 2: la Sfregiatrice è sbarcato su Netflix e la sua bilogia action-fantasy è per ora completa, Zack Snyder chiacchierando con Gizmodo è tornato su alcune sue frasi che avevano fatto discutere: Rebel Moon - Figlia del fuoco, la prima parte della storia, era stata stroncata dalla critica e da parte del pubblico, eppure a suo dire era stata più vista di un film considerato ormai di culto come Barbie. Zack non smentisce quanto ha detto, ma inquadra il discorso da un punto di vista interessante. Leggi anche Rebel Moon 3, Zack Snyder anticipa la possibile trama del prossimo film

Zack Snyder su cinema e streaming: "È la sala che detta l'importanza culturale di qualcosa"

Parlando del suo Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco, il regista Zack Snyder al podcast di Joe Rogan aveva spiegato come, numeri alla mano fornitigli da Netflix, il suo film fosse stato visto più di Barbie, successo colossale al boxoffice da 1.445.640.000 dollari (fonte Boxofficemojo). Disse: "Mi dicono che Rebel Moon ha tipo 90 milioni di visualizzazioni, 80 o 90 milioni di utenti l'hanno fatto partire, a spanne, ok? Suppongono che per ogni schermo ci siano almeno 2 spettatori, no? La matematica quindi dice che lo stanno vedendo tipo 160 milioni di persone. Se pagassero ciascuno 10 dollari di biglietto, sarebbero 1.600.000.000 dollari. Quindi ha visto più gente Rebel Moon di quanta al cinema abbia visto Barbie."

La cosa interessante del discorso è che, quando oggi Snyder lo riprende con Gizmodo, spiega che le sue parole non volevano sminuire Barbie né esaltare il suo lavoro, ma voleva per converso sottolineare una differenza sostanziale tra sala e streaming (chissà se a Netflix farà piacere quello che dice):

L'impatto culturale di Barbie c'è stato quando è andato in sala. È stato lì che abbiamo tutti assaggiato la mela di Barbie, e con gusto. Quello che semplicemente volevo dire è che esiste una zeitgeist ["spirito del tempo", aria culturale che si respira, ndr] cinematografica. Anche se altrove ci possono essere più occhi su qualcos'altro, l'effettiva portata culturale di qualcosa viene ancora dettata dalla sala.