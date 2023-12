Rebel Moon, la Director's Cut vietata ai minori non fa prigionieri, parola di Ed Skrein

News Cinema

Ed Skrein, nel cast di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco su Netflix, spiega che la Director's Cut del film di Snyder, vietata ai minori, è molto diversa da quella PG-13. Quasi un altro film.

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco è già su Netflix in streaming, ma come sappiamo il film di Zack Snyder avrà prossimamente una versione "Director's Cut" vietata ai minori, una vera e propria versione alternativa per un pubblico differente, pensata già in fase di ripresa, in parallelo con quella per famiglie "PG-13". A confermare la particolarità dell'operazione arriva l'attore Ed Skrein, in un'intervista con Hollywood Reporter. Leggi anche Rebel Moon, Zack Snyder spiega che la Director's Cut è proprio un'altra cosa

Rebel Moon Parte 1, arriva una Director's Cut "hardcore", parola di Ed Skrein

Ed Skrein in Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco interpreta Balisarius, in questa storia di ribellione a un impero galattico che il regista Zack Snyder aveva pensato nel mondo di Star Wars, prima di riconfezionarla come indipendente (ma con evidenti rimandi). La versione "R-Restricted" del film interpretato da Sofia Boutella (Kora), cioè vietata ai minori, è stata girata in tandem con quella "per tutti", grazie a un curioso accordo tra Snyder e Netflix, che ha voluto così anticipare le situazioni alla Zack Snyder's Justice League. L'incarnazione Restricted arriverà sul servizio prima del sequel Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, sulla piattaforma ad aprile. Ed Skrein parla così nell'intervista con Hollywood Reporter:

Correggetemi se sbaglio, ma non ricordo che qualcuno abbia mai fatto una cosa del genere prima, proprio girare due film diversi PG-13 e Restricted. Sapendo quello che abbiamo girato per la versione vietata ai minori, Zack e Netflix hanno fatto un lavoro incredibile nel mettere su questa versione PG-13. È stato curioso vedere quello che hanno fatto con il montaggio PG-13, sono rimasto piacevolmente colpito. Sento che è un film davvero potente, ma l'ombra della Snyder Cut ci sovrasta. Mio figlio ha 12 anni, è venuto a Londra per l'anteprima e l'ha adorato. Ho portato anche io mio figlioccio, mio nipote e il suo miglior amico, è piaciuto un sacco a tutti, perché questa versione è davvero indirizzata a quella fascia di pubblico. Sento che il potenziale per essere seminale per quell'età. Ma la versione vietata, lo Snyder Cut, la "versione estesa" come dovremmo chiamarla, ha il potenziale per essere seminale per una generazione più grande. [...] Vedrete qualcosa di fottutatamente nuovo nella versione Restricted, cose mai viste prima. [...] Abbiamo visto Lars Von Trier portare il cinema all'estremo, abbiamo visto Saw, Hostile e tutti questi film che spingono la violenza molto in là in un contesto commerciale, e naturalmente abbiamo visto Deadpool, che ha trasformato il genere dei supereroi, ma c'era comunque ancora dell'umorismo. Ma questa roba non fa ridere. Qui si parla di fottutissimi imperi spaziali, della crudeltà umana che si evolve su scala intergalattica. È una roba hardcore.