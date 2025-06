Rebekah Del Rio, splendida interprete di Llorando in Mulholland Drive, è morta a 57 anni

News Cinema

Nessuno dimenticherà mai il Club Silencio e la splendida voce di Reekah Del Rio che intonava LLorando in Mulholland Drive. La cantante è morta a soli 57 anni, condividendo il destino di un'altra musa di David Lynch, Julee Cruise.

Potrà embrare una frase fatta, ma ogni volta che muore qualcuno legato al mondo creato da David Lynch, è un po' come se la ferita lasciata dalla sua assenza si riaprisse. La musica, nei suoi film, è sempre stata parte fondamentale del racconto e dopo Angelo Badalamenti e Julee Cruise ci ha lasciato il 23 giugno, anche lei come la collega prima del tempo, a 57 anni, la cantante Rebekah Del Rio, morta a soli 57 anni nella sua casa di Los Angeles per motivi non dichiarati. Il suo nome è legato in modo indissolubile alla sua splendida performance in Mulholland Drive, ma anche all'ultima stagione di Twin Peaks.

Rebekah Del Rio e l'incontro con David Lynch

Il momento, ipnotico, lo rcordano tutti quelli che hanno visto Mulholland Drive: un sipario rosso, nel teatro Club Silencio dove le due protagoniste assistono trepidanti tra lo scarso pubblico in platea, un mago mesfistofelico che entra in campo dicendo "No hy banda", e illustrando in varie lingue che è tutto registrato, è tutta un'illusione, poi scompare lasciando il posto a un baffuto presentatore che in spagnolo annuncia "La llorona di Los Angeles, Rebekah Del Rio" e la cantante entra e inizia a cantare Llorando (versione ispanica di Crying di Roy Orbison). Questa è la storia della cantante e del suo incontro con Lynch: i due avevano in comune un agente, Brian Locke, e si incontrarono a casa del regista, dove lui volle farle provare nella sua sala di registrazione un vecchio microfono Telefunken in suo possesso. Del Rio attaccò a cappella Llorando, una canzone che aveva dedicato alla cantante Selena, assassinata. Ma non sapeva che la sua performance veniva registrata. Ed è proprio quella che ascoltiamo nel film. Lynch la avrebbe richiamata nella terza stagione di Twin Peaks, dove Rebekah nella Roadhiuse cantò “No Stars,” una canzone originale che aveva scritto insieme al regista e a Neff, il suo tecnico del suono, nel 2001, che venne poi inclusa nel 2011 nel suo album, “Love Hurts Love Heals. Il ritornello della canzone dice "No stars", niente stelle, e viene subito dopo il messaggio della sigmmor Ceppo sul "bagliore... che si spegne”. Nella vita, Rebekah Del Rio aveva avuto molte tragedie, inclusa nel 2009 la morte del suo unico figlio - a cui dedicava le sue performance, per un tumore. E purtroppo anche la sua stella oggi si è spenta per sempre.