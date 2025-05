Rebecca Miller dirige Mr. Scorsese, un documentario in 5 parti su Martin Scorsese per Apple TV+

News Cinema

Mr. Scorsese, una docuserie in cinque episodi dedicata al regista, è stata annunciata da Apple TV+. A dirigerla, la pluripremiata regista Rebecca Miller.

Siamo lieti di comunicare la notizia di un progetto che rende omaggio ad un filmmaker leggendario, che oltre ai film ci ha regalato splendidi documentari a tema musicale. Apple TV+ ha infatti annunciato la realizzazione di Mr. Scorsese, un ritratto cinematografico in cinque parti del regista, produttore e sceneggiatore Martin Scorsese, diretto dall'acclamata regista Rebecca Miller e ideato con i produttori esecutivi Miller e Damon Cardasis di Round Films e Cindy Tolan, da tempo collaboratrice creativa di Miller.

Mr. Scorsese: la docuserie e le parole di Rebecca Miller

Rebecca Miller (che è anche moglie di Daniel Day Lewis, diretto da Scorsese in Gangs of New York e L'età dell'innocenza) ha dichiarato in merito alla docuserie dedicata al grande regista:

Sono immensamente grata di aver ricevuto la libertà artistica necessaria per creare un ritratto cinematografico di uno dei più grandi artisti viventi, Martin Scorsese. La sua opera e la sua vita sono così vaste e coinvolgenti che il progetto si è evoluto da una singola parte a cinque nell’arco di cinque anni; realizzare questo documentario insieme ai miei storici collaboratori è stata una delle esperienze più significative della mia vita da regista.

Mr. Scorsese è il ritratto di un uomo visto attraverso la lente del suo lavoro, ed esplora le molte sfaccettature di un visionario che ha ridefinito il cinema, incluse la sua straordinaria carriera e la sua storia personale unica. Grazie a un accesso esclusivo e illimitato agli archivi privati di Scorsese, la docuserie è costruita su ampie e profonde conversazioni con il regista stesso e interviste inedite con amici, familiari e collaboratori creativi, tra cui Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks e Rodrigo Prieto, insieme ai suoi figli, alla moglie Helen Morris e ad amici d'infanzia. Diretto dalla regista Rebecca Miller, Mr. Scorsese analizza come le esperienze di vita intense e variegate del regista abbiano plasmato la sua visione artistica, in un percorso in cui ogni film ha stupito il mondo per originalità. Dalle pellicole realizzate all’Università di New York fino ai giorni nostri, il documentario esplora i temi che hanno affascinato Scorsese nel corso della sua carriera, come il ruolo del bene e del male nella natura fondamentale dell’essere umano.