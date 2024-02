Rebecca Ferguson e il mistero della persona sgradevole sul set: a chi si riferisce?

News Cinema

Rebecca Ferguson, ancora Lady Jessica in Dune - Parte Due, ha raccontato in un podcast di aver litigato anni fa pesantemente su un altro set con un attore o un'attrice, il cui nome non ha voluto rivelare. Era più importante di lei, era coprotagonista. Aperta la caccia tra i social.

Si è aperta una caccia all'uomo o alla donna, dopo alcune parole di Rebecca Ferguson, interprete di Lady Jessica nell'appena uscito Dune - Parte Due: chiariamo che non riguardano il suo lavoro sul set di Denis Villeneuve, ma qualcosa che le è successo in precedenza nella sua carriera. Le ha pronunciate nel podcast Reign With Josh Smith, scatenando la curiosità dei fan: chi è la persona che l'ha umiliata sul set, suscitando una sua reazione aggressiva? Per la cronaca: Ferguson ha poi escluso che si tratti di Tom Cruise o Hugh Jackman, mentre Dwayne Johnson, suo partner in Hercules, l'ha spalleggiata dopo questa rivelazione.

Rebecca Ferguson: "Nessuno mi sostenne, ho recitato davanti alla sua nuca"

Rebecca Ferguson, doverosamente nel cast di Dune - Parte Due, ha rivelato che in passato nella sua carriera si è trovata in un momento molto spiacevole: divideva il set da coprotagonista con una persona più importante di lei. Non ha voluto rivelare chi fosse, rimanendo vaga anche in merito al sesso della persona in questione, ma ha ricostruito come fosse ripetutamente umiliata davanti a tutti. L'attrice anglosvedese a un certo punto è crollata e ha mandato l'antagonista dove non batte il sole, con la silenziosa approvazione della troupe. Di chi si trattava? La curiosità di tutti si è accesa, ma Rebecca aveva più interesse a spronare colleghi e colleghe, che si trovino in circostanze del genere, a trovare la forza di parlare. Le cose migliorarono dopo quel giorno, durante quella lavorazione, e chi era alla regia le diede ragione.

Ho fatto un film con un coprotagonista [nelle parole inglesi il sesso della persona volutamente non è reso chiaro, ndr], non importa chi sia. Cerco di non rivelare troppo, ma mi ricordo che ci fu un momento, questo essere umano era così insicuro e arrabbiato, non riusciva a far venire bene le scene. Secondo me si sentiva così vulnerabile e a disagio che mi gridava addosso. [...] Siccome questa persona sul set era la più importante, avevo le spalle scoperte. E lasciavo il set in lacrime. Questa persona letteralmente mi guardava davanti a tutta la troupe e diceva: "E ti consideri un'attrice? È così che devo lavorare? È uno scherzo?" E rimanevo lì a pezzi. Succede. Ricordo che il giorno dopo, arrivai e dissi: "Adesso lasci il mio set". Era la prima volta che dicevo la mia, ricordo che avevo tanta paura. Guardai questa persona e dissi: "Vattene affanculo. Preferisco recitare davanti a una palla da tennis. Non ti voglio più vedere!". E ricordo che i produttori vennero da me e mi dissero che non potevo fare una cosa del genere a un "numero uno": "Ferguson, deve stare sul set per forza!" Io risposi che la persona in questione poteva voltarsi dall'altra parte e avrei recitato guardandole la nuca. E così feci.