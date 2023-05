Ray Liotta: rivelata dopo un anno la causa di morte dell'attore

News Cinema

Ray Liotta purtroppo ci ha lasciato prematuramente a soli 67 anni il 26 maggio 2022 e oggi sono state rivelate le cause della malattia che lo hanno portato alla morte.

Quasi un anno è passato da quel maledetto 26 maggio che ci ha portato via, in un anno denso di lutti celebri, Ray Liotta a soli 67 anni. Come ricorderete, l'attore era morto nel sonno mentre si trovava sul set del film Dangerous Waters nella Repubblica Dominicana, lasciando tutti, a partire ovviamente dalle persone a lui più care, la figlia e la giovane fidanzata, sotto shock. Oggi il solito TMZ rivela le cause della morte di Liotta, che dipingono uno stato di salute compromesso.

Di cosa è morto Ray Liotta

L'iconico attore di Quei bravi ragazzi, stando al certificato dell'autopsia, è morto per edema polmonare e - ovviamente - acuto arresto cardiaco. Nei polmoni dell'attore c'erano liquidi e a quanto pare soffriva di problemi respiratori. Non solo: Liotta soffriva anche di ateriosclerosi, ovvero l'ispessimento delle arterie e la conseguente predisposizione a problemi cardiovascolari. Purtroppo sapere come è morto non cambia le cose per la famiglia e per i fan che hanno perso l'attore, che prima di morire ha lasciato un bel numero di progetti completati: lo abbiamo visto in Cocainorso, nella miniserie Black Bird e lo aspettiamo ancora in Fool's Paradise, oltre che in quello che purtroppo gli è stato fatale, Dangerous Waters. Lo scorso febbraio, quando l'attore ha ricevuto una stella postuma sulla Walk of Fame, la figlia Karsen gli ha reso un commovente omaggio: "Sono molto commossa nell'accettare questo onore per conto di mio papà. Non potrei essere più fiera di lui. Era un attore unico e il miglior amico, fratello e padre che chiunque vorrebbe avere. (...) Grazie per il tuo lavoro e il segno che hai lasciato su di me e su tutti quelli che ti amano. Tutti meritano un Ray nella vita".