Rapito, la conversione di Edgardo Mortara: video intervista con Marco Bellocchio

Nelle sale dopo una presentazione applaudita al Festival di Cannes, Rapito è il nuovo riuscito appassionante affresco di Marco Bellocchio. Lo abbiamo incontrato e vi presentiamo una video intervista con lui.

Impegnato in questi giorni per salutare il pubblico nelle sale in giro per l'Italia, Marco Bellocchio è reduce dalla presentazione ben accolta del suo nuovo film al Festival di Cannes. Rapito racconta la storia del piccolo Edgardo Mortara, ebreo bolognese convertito a forza al cattolicesimo dallo Stato Pontificio guidato da Pio IX, proprio negli anni in cui l'Italia stava completando la liberazione e la successiva unificazione nazionale, mettendo fine definitivamente al potere temporale del papa.

Un film potente e conferma della nuova giovinezza creativa dell'autore piacentino. Lo abbiamo incontrato nel corso del Festival di Cannes e vi presentiamo la nostra intervista video.