Rapito: il film di Marco Bellocchio sarà distribuito in America

Anche il pubblico statunitense potrà veder raccontata la storia della conversione forzata di Edgardo Mortara. Una casa di distribuzione si è infatti assicurata i diritti dello splendido Rapito, l’ultimo film di Marco Bellocchio

Rapito di Marco Bellocchio salperà presto per gli Stati Uniti. Uno dei tre film italiani in concorso all'ultimo Festival di Cannes, che si è concluso più o meno due settimane fa, ha trovato infatti una distribuzione a stelle e strisce: la Cohen Media Group.

La bella notizia ci arriva da Variety, che chiama Bellocchio "reverendo maestro" e che definisce Rapito "un film in costume magnificamente montato". Chi invece si è occupato dell'acquisto dei diritti del racconto per immagini della vicenda di Edgardo Mortara ha dichiarato:

L'ultimo film di Marco Bellocchio è una storia potente e importante che farà presa sul pubblico americano (…) Marco Bellocchio è un regista stimato in tutto il mondo da diversi decenni e siamo quindi felici di mostrare agli spettatori la commovente opera di un vero maestro.

Le proteste della comunità ebraica di Roma

Dopo aver riassunto la trama del film, che facendo faville al nostro boxoffice , Variety ha parlato di una polemica scoppiata a Roma e che ha visto coinvolti il rabbino capo della Comunità ebraica di Roma. Riccardo Di Segni e il Vaticano. Il primo ha scritto una lettera aperta di protesta in cui sosteneva che £La difesa ufficiale di Pio XI e del suo sistema di persecuzione" sta prendendo sempre più piede in Italia". Il Vaticano, dal canto suo, ha voluto far scrivere sul suo giornale ufficiale (L'Osservatore Romano), che il rapimento di Edgardo Mortara oggi non potrebbe mai avvenire.

Oltre a Rapito, la Cohen Media Group si è assicurata, a Cannes, i diritti del film di Martin Provost Bonnard, Pierre et Marthe, che faceva parte della sezione Cannes Première.

Interpretato da Barbara Ronchi, Fausto Russo Alesi, Paolo Pierobon, Fabrizio Gifuni, Leonardo Maltese, Enea Sala e Filippo Timi. Rapito racconta la storia di un bambino strappato alla sua famiglia ebrea dalla chiesa cattolica perchè battezzato di nascosto ancora neonat.