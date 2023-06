Rapito di Marco Bellocchio raggiunge altri mercati nel mondo

News Cinema

Dopo la notizia qualche settimana fa sulla distribuzione americana, Rapito di Marco Bellocchio, storia del rapimento del piccolo Edgardo Montara da parte dello Stato Pontificio a metà dell'Ottocento, guadagna altri mercati stranieri.

Proseguono le soddisfazioni per il Rapito di Marco Bellocchio, passato in concorso all'ultimo Festival di Cannes, premiato con sei Nastri d'Argento, apprezzato dalla critica e anche dal pubblico nostrano, che ha riconosciuto l'importanza della sua pur cupa vicenda storica con quasi 1.500.000 di euro. Un paio di settimane fa vi avevamo segnalato che i diritti di distribuzione del lungometraggio negli USA erano stati acquisiti dalla Cohen Media Group, ma ora il film si prepara a raggiungere il resto del mondo... Leggi anche Rapito: la recensione del film di Marco Bellocchio in concorso al Festival di Cannes 2023

La distribuzione del Rapito di Marco Bellocchio si allarga nel mondo