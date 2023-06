Raffa: Raffaella Carrà al cinema dal 6 al 12 luglio in un documentario di Daniele Luchetti

News Cinema

In occasione degli 80 anni dalla nascita arriva in sala, dove resterà dal 6 al 12 luglio, il documentario Raffa, che è diretto da Daniele Luchetti. Il film ripercorre la carriera della showgirl diventata un'icona della cultura italiana e non solo.

Se fosse ancora viva, Raffaella Carrà festeggerebbe, il prossimo 18 giugno, il suo ottantesimo compleanno. Proprio in occasione di questa ricorrenza, in realtà circa 3 settimane dopo, i suoi fan potranno rivederla e ricordarla nel documentario Raffa, che sarà nelle sale italiane dal 6 al 12 luglio. A dirigere il documentario ci ha pensato Daniele Luchetti, che ha voluto raccontare il percorso artistico della cantante, soubrette e conduttrice e anche la sua personalità. Icona del piccolo schermo, la Carrà è sempre stata molto riservata sul suo privato, e quindi il film di Luchetti permette di guardarla un po’ più da vicino.

Raffa: cosa racconta il documentario di Daniele Luchetti

Raffaella Carrà ha dovuto lottare per imporsi in un mondo e in una società ancora caratterizzate da un forte maschilismo. Il documentario di Daniele Luchetti ripercorre, come dicevamo, la vita pubblica e privata dell'artista, a partire dall'infanzia in Romagna segnata dall'abbandono del padre, fino al flirt con Frank Sinatra, e poi suoi due grandi amori (Gianni Boncompagni e Sergio Iapino), il rimpianto per non essere diventata madre, moltissimi trionfi e qualche insuccesso.

"Di Raffaella ci si può solo innamorare" - ha detto Daniele Luchetti - "arrendendosi senza riserve alla sua grazia energetica, dichiarandola ufficialmente un'innovatrice che ha cambiato spesso identità senza mai tradire i propri desideri".

Simbolo di libertà e di parità tra i sessi negli anni '70, regina della TV pubblica negli anni '80 e icona LGBTQ+ negli anni '90, Raffaella Carrà ci manca moltissimo. Raffa ci dà l’opportunità di starle accanto ancora per un po’. Il documentario è un titolo originale Disney+ prodotto da Fremantle e distribuito al cinema in esclusiva da Nexo Digital.