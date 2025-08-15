TGCom24
Home | Cinema | News | Rabbit Trap: il trailer ufficiale del folk horror con Dev Patel
News Cinema

Rabbit Trap: il trailer ufficiale del folk horror con Dev Patel

Ambientazioni affascinanti e suoni misteriosi in questo esordio del regista inglese Bryn Chainey. Ecco trailer e trama di Rabbit Trap.

Rabbit Trap: il trailer ufficiale del folk horror con Dev Patel

Dev Patel, l'attore inglese di origine indiana diventato famoso in tutto il mondo come protagonista di The Millionaire di Danny Boyle, è uno che fa quasi sempre scelte professionali piuttosto interessanti: lo testimoniano, per esempio, la partecipazione a serie tv come The Newsroom, o film recenti come La vita straordinaria di David Copperfield e Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Dopo aver scritto, diretto e interpretato l'action Monkey Man, Patel ha girato il film d'esordio dell'inglese Bryn Chainey: Rabbit Trap, un folk horror presentato allo scorso Sundance.
Il film, che sta per debuttare a settembre nei cinema americani, e di cui di seguito vi mostriamo il primo trailer ufficiale, vede protagonista con Patel l'attrice Rosy McEwen.
Ambientato in un 1976 visivamente ricreato attraverso l'uso del 35mm, Rabbit Trap racconta la storia una coppia di musicisti che si trasferiscono a vivere in un cottage isolato nel Galles, finendo con l'incontrare qualcosa di antico e minaccioso. Questa la trama ufficiale:

Alla ricerca di nuova ispirazione e di un nuovo inizio, i musicisti sposati Daphne (Rosy McEwan) e Darcy (Dev Patel) si trasferiscono nella campagna gallese per finire il loro nuovo album. Mentre raccoglie campioni audio, Darcy crea inavvertitamente una registrazione sul campo di un suono misterioso mai sentito prima dall'orecchio umano. La scoperta rinnova l'energia creativa di Daphne, ma mentre gli echi della sua musica si diffondono nel paesaggio circostante, antiche e malvagie forze boschive vengono disturbate. Un giorno, uno sconosciuto arriva alla loro porta. La coppia inizialmente accoglie lo sconosciuto, che li aiuta a orientarsi e a comprendere il loro nuovo ambiente, ma Darcy inizia a sospettare della sua ossessione. Mentre la gelosia e la paranoia contagiano la famiglia improvvisata, il confine tra realtà e mito inizia a sfumare.

Rabbit Trap: il trailer del film


Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Weapons, Amy Madigan ha ottenuto il ruolo top-secret al primo incontro
news Cinema Weapons, Amy Madigan ha ottenuto il ruolo top-secret al primo incontro
Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 15 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 15 Agosto, in prima serata
Weapons: la scena virale dell'horror di Zach Cregger potrebbe avere un significato nascosto (e spiazzante)
news Cinema Weapons: la scena virale dell'horror di Zach Cregger potrebbe avere un significato nascosto (e spiazzante)
Star Wars, John Boyega torna a parlare dell'arco narrativo di Finn nella trilogia sequel: "Pensavo che fosse uno Jedi"
news Cinema Star Wars, John Boyega torna a parlare dell'arco narrativo di Finn nella trilogia sequel: "Pensavo che fosse uno Jedi"
Avengers: Doomsday, Xochitl Gomez anticipa il potenziale ritorno di America Chavez
news Cinema Avengers: Doomsday, Xochitl Gomez anticipa il potenziale ritorno di America Chavez
James Gunn annuncia la Superman Saga e rivela: "Il prossimo progetto è pronto, dobbiamo solo iniziare la produzione"
news Cinema James Gunn annuncia la Superman Saga e rivela: "Il prossimo progetto è pronto, dobbiamo solo iniziare la produzione"
The Last Viking - L'ultimo vichingo: ecco il trailer del film con Mads Mikkelsen che verrà presentato a Venezia
news Cinema The Last Viking - L'ultimo vichingo: ecco il trailer del film con Mads Mikkelsen che verrà presentato a Venezia
Io sono nessuno 2, Bob Odenkirk ha ignorato il consiglio dei produttori per una scena iconica del film
news Cinema Io sono nessuno 2, Bob Odenkirk ha ignorato il consiglio dei produttori per una scena iconica del film
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
C'era una volta in America
Pipì, Pupù, Rosmarina in Il Mistero delle note rapite
Il sorpasso
Le Amiche della Sposa
La casa del coccodrillo
Spaghetti a mezzanotte
Travolti dal destino
Il piccolo diavolo
Sotto il sole di Riccione
Sergente Bilko
Con Chi Viaggi
Nikita
Film stasera in TV