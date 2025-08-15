Rabbit Trap: il trailer ufficiale del folk horror con Dev Patel

News Cinema

Ambientazioni affascinanti e suoni misteriosi in questo esordio del regista inglese Bryn Chainey. Ecco trailer e trama di Rabbit Trap.

Dev Patel, l'attore inglese di origine indiana diventato famoso in tutto il mondo come protagonista di The Millionaire di Danny Boyle, è uno che fa quasi sempre scelte professionali piuttosto interessanti: lo testimoniano, per esempio, la partecipazione a serie tv come The Newsroom, o film recenti come La vita straordinaria di David Copperfield e Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Dopo aver scritto, diretto e interpretato l'action Monkey Man, Patel ha girato il film d'esordio dell'inglese Bryn Chainey: Rabbit Trap, un folk horror presentato allo scorso Sundance.

Il film, che sta per debuttare a settembre nei cinema americani, e di cui di seguito vi mostriamo il primo trailer ufficiale, vede protagonista con Patel l'attrice Rosy McEwen.

Ambientato in un 1976 visivamente ricreato attraverso l'uso del 35mm, Rabbit Trap racconta la storia una coppia di musicisti che si trasferiscono a vivere in un cottage isolato nel Galles, finendo con l'incontrare qualcosa di antico e minaccioso. Questa la trama ufficiale:

Alla ricerca di nuova ispirazione e di un nuovo inizio, i musicisti sposati Daphne (Rosy McEwan) e Darcy (Dev Patel) si trasferiscono nella campagna gallese per finire il loro nuovo album. Mentre raccoglie campioni audio, Darcy crea inavvertitamente una registrazione sul campo di un suono misterioso mai sentito prima dall'orecchio umano. La scoperta rinnova l'energia creativa di Daphne, ma mentre gli echi della sua musica si diffondono nel paesaggio circostante, antiche e malvagie forze boschive vengono disturbate. Un giorno, uno sconosciuto arriva alla loro porta. La coppia inizialmente accoglie lo sconosciuto, che li aiuta a orientarsi e a comprendere il loro nuovo ambiente, ma Darcy inizia a sospettare della sua ossessione. Mentre la gelosia e la paranoia contagiano la famiglia improvvisata, il confine tra realtà e mito inizia a sfumare.

Rabbit Trap: il trailer del film



