Quentin Tarantino vuole Bruce Willis in un piccolo ruolo nel suo ultimo film

News Cinema

Secondo una voce che gira a Hollywood e che sembra bene informata, Tarantino non ha ancora parlato con la famiglia di Bruce Willis e accetterà le loro volontà, ma vorrebbe l'attore di Pulp Fiction per un'apparizione in The Movie Critic.

Sicuramente nessun appassionato di cinema ha dimenticato il ruolo di Butch, ricoperto splendidamente da Bruce Willis nel corale Pulp Fiction, uno dei capolavori di Quentin Tarantino. E tutti sanno quanto il regista sia affezionato ai suoi attori (in seguito lo avrebbe richiamato per un segmento di Four Rooms). Non desta quindi stupore la notizia, diffusa dal sito britannico The Express, che cita una fonte non identificata ma a quanto pare plausibile e bene informata vicina al regista, secondo la quale Tarantino vorrebbe Willis per un piccolo ruolo nel suo ultimo annunciato film, The Movie Critic, per rendere omaggio alla sua carriera. Ma naturalmente la presenza o meno dell'attore dipende dalle sue condizioni di salute al momento delle riprese.

Un ultimo ruolo per Bruce Willis in The Movie Critic di Quentin Tarantino?

Come tutti purtroppo sappiamo, Bruce Willis, che ha solo 68 anni, è stato costretto a ritirarsi dalle scene per la demenza frontotemporale, la malattia neurologica degenerativa che lo ha colpito proprio nei centri della parola. La sua famiglia allargata ha condiviso in questi mesi molti video, in cui vediamo l'attore sorridente e lo sentiamo anche parlare, ma un conto è comunicare semplici sentimenti, un altro imparare battute da recitare. Il film di Tarantino inizierà le riprese a settembre e a quanto dichiara la fonte di The Express, "Quentin non ha ancora contattato la famiglia e si rimetterà totalmente ai loro desideri se gli diranno che è troppo malato". In tal caso sembra che Tarantino utilizzerà del girato da uno dei precedenti film dell'attore. Contattato dal sito, un portavoce della famiglia di Willis non si è espresso in proposito, ma noi speriamo che sia possibile perché, come dice la stessa fonte che ha rivelato questa idea, sarebbe una fine appropriata per la sua carriera. E siamo certi che noi ci commuoveremmo fino alle lacrime.