Quentin Tarantino ospite d'onore al Festival di Cannes 2023

L'edizione di quest'anno del Festival di Cannes si arricchisce con un ospite d'onore d'eccezione: Quentin Tarantino. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

L'imminente edizione del Festival di Cannes 2023 si prospetta sempre più ricca di novità: è stato appena annunciato, infatti, che Quentin Tarantino sarà uno degli ospiti d'onore della Quinzaine des Réalisateurs, sezione parallela del Festival.

Pur non avendo un nuovo film pronto a debuttare al Festival di Cannes, Tarantino sarà presente come ospite d'onore del prestigioso festival, come ha riportato in anteprima Deadline. La Quinzaine des Realisateurs ha annunciato che Tarantino sarà ospite con un evento speciale il 25 maggio, ultimo giorno della rassegna, quando presenterà una proiezione segreta e alcune teorie della storia del cinema di Hollywood degli anni '70, già esposte nel suo ultimo libro, Cinema Speculation.

Il comunicato ufficiale della Quinzaine riporta:

"Come cinefilo generoso ed eccezionale, Quentin Tarantino è di casa alla Quinzaine. Sarà nostro ospite quest'anno per presentare una proiezione segreta e discutere la sua contro-storia del cinema. Un'atmosfera rockabilly nel giorno di chiusura..."

La Quinzaine è stata creata nel 1969, come "una controprogrammazione di film dallo spirito libero e provenienti da tutto il mondo". Tarantino non è estraneo alla Croisette e torna a Cannes quattro anni dopo aver presentato in anteprima mondiale C'era una volta a Hollywood e 29 anni dopo la vittoria della Palma d'oro con Pulp Fiction.