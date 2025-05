Quentin Tarantino ospite d'onore a Cannes Classics per l'omaggio al regista di western George Sherman

News Cinema

Autore di oltre 100 B-movies western, il regista George Sherman avrà un tributo nella sezione Cannes Classics del festival. Quentin Tarantino lo presenterà in veste di ospite d'onore.

Da sempre appassionato di film misconosciuti ai più e grande cultore di B-movies (film di breve durata e basso budget, a volte anche di notevole valore), Quentin Tarantino sarà l'ospite d'onore della sezione Classics del festival di Cannes, per presentare due western del regista americano George Sherman, autore di 129 titoli, per lo più appartenenti al genere e low-budget, in una carriera iniziata nel 1937 e terminata nel 1978 (Sherman è scomparso nel 1991).

Tarantino e l'omaggio a George Sherman a Cannes Classics

Cannes Classics presenterà al pubblico due western di Sherman, realizzati per la Universal Pictures, Red Canyon (Figlio del delitto) del 1949, con Ann Blyth, Howard Duff e George Brent (dal romanzo "Widlfire" di Zane Grey) e Comanche Territory (Pelle di bronzo) del 1950, con Maureen O'Hara. Tarantino parteciperà a una conversazione sull'autore, moderata dal critico e documentarista Elvis Mitchell. Nel corso della sua carriera, Sherman ha diretto attori come John Wayne, Jeff Chandler, Victor Mature, Yvonne De Carlo, Jennifer Jones e moltissimi altri futuri divi.