Queer debutta in streaming in esclusiva su MUBI

Aspettando il nuovo After the Hunt, a breve arriverà sulla piattaforma il film di Luca Guadagnino con Daniel Craig in concorso al Festival di Venezia dello scorso anno.

Che sia per le interviste che rilascia (nel weekend c'era sul Messaggero l'anticipazione di quella con Malcom Pagani per il suo podcast), per i mille progetti che va accumulando, o per i necrologi che firma assieme a Carlo Antonelli in occasione di celebri dipartite, di Luca Guadagnino si parla sempre moltissimo.

Il regista italiano più cool del momento sarà quasi sicuramente protagonista del prossimo Festival di Venezia con il suo nuovo After the Hunt, un thriller che a quanto pare gira in qualche modo attorno ai temi del #MeToo che vede protagonisti Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri; ma se per caso voleste recuperare, o rivedere il film con cui Guadagnino era in concorso proprio a Venezia un anno fa, il Queer tratto dall'omonimo romanzo di William S. Burroughs con Daniel Craig protagonista, sappiate che sarà in streaming in esclusiva su MUBI a partire dal 1° di agosto.

Prodotto da Fremantle, Fremantle North America, Lorenzo Mieli per The Apartment e Luca Guadagnino per la sua Frenesy Film Company, in collaborazione con Cinecittà e Frame by Frame, Queer vede nel cast anche Drew Starkey, Lesley Manville, Jason Schwartzman, Henrique Zaga, Omar Apollo, Andra Ursuta, Andres Duprat, Ariel Shulman, Drew Droege, Michael Borremans, David Lowery, Lisandro Alonso e Colin Bates. Il film è stato scritto dallo stesso sceneggiatore di Challengers, Justin Kuritzkes, e come in Challengers la colonna sonora è firmata da Trent Reznor e Atticus Ross, la fotografia da Sayombhu Mukdeeprom, il montaggio da Marco Costa e i costumi da J.W. Anderson.

Per sapere di su Queer, potete leggere l'opinione di Mauro Donzelli e quella di Federico Gironi.