Quando Hitler rubò il coniglio rosa: in anteprima esclusiva il poster italiano del film

Diretto da Caroline Link, già regista di Nowhere in Africa, premio Oscar per il film straniero nel 2003, e tratto dal romanzo bestseller di Judith Kerr, Quando Hitler rubò il coniglio rosa arriverà al cinema il 28 aprile con Altre Storie. Ecco in anteprima esclusiva il poster italiano.