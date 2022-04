Quando Hitler rubò il coniglio Rosa: Anna è la medicina migliore per il suo papà in una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

Uscirà il 28 aprile Quando Hitler rubò il coniglio rosa, adattamento firmato Caroline Link del celebre romanzo di Judith Kerr. Oggi vi vogliamo far vedere una clip in anteprima esclusiva del film, in cui ci sono Anna e suo padre.

"Nei tempi antichi la svastica era un simbolo di fortuna, ora è diventato un simbolo di stupidità" - dice il signor Kemper a sua figlia Anna in una clip di Quando Hitler rubò il consiglio rosa che vi mostriamo in anteprima esclusiva. Anna ha trovato una spilla nazista e si accoccola accanto all'adorato genitore. Insieme a lei c'è il coniglio rosa che dà il titolo al film, e che rappresenta l'infanzia e, a suo modo, l'innocenza perduta. Non è però drammatica la vicenda della bimba e della sua famiglia, anche se i Kemper sono costretti a lasciare la loro casa a Berlino e ad attraversare l'Europa in cerca di un nuovo posto in cui stare, e questo perché la giovane protagonista vive ciò che le capita come una straordinaria avventura, ricca di luoghi meravigliosi e di personaggi interessanti.

Quando Hitler rubò il coniglio rosa: dal romanzo al film

Quando Hitler rubò il coniglio rosa è tratto dall'omonimo celebre romanzo per ragazzi di Judith Kerr, che ci ha lasciato nel 2019 e non ha quindi potuto vedere il film. A dirigerlo è stata Caroline Link, che ha letto il romanzo più di 35 anni fa e ha avuto modo di parlarne con l'autrice, che ha raccontato la sua storia cambiando il cognome dei personaggi. Alla regista piacevano l'ottimismo, la fiducia e il messaggio di speranza del libro, insieme al fatto che il punto di vista fosse quello di una ragazzina. A questo proposito la Link ha dichiarato: "I bambini non devono aver paura di questa storia. Non è crudele o spaventosa, racchiude molti aspetti positivi nonostante la malinconia dovuta alla perdita della loro casa, dei loro beni, a causa dei cambiamenti politici".



Caroline si è poi messa all'opera riscrivendo una sceneggiatura preesistente e ha dovuto tagliare delle parti del romanzo per condensare 240 pagine in 90 minuti di film: "Ho cercato di creare tensione attraverso le atmosfere" - ha spiegato. "Proprio come Anna, lo spettatore capisce gradualmente che la famiglia non tornerà a casa a Berlino. Ho voluto esprimerlo attraverso il calendario su cui Anna mette un segno tutti i giorni, nell’attesa di poter tornare a casa. Le ci vuole un po’ prima di capire che non dovrà più barrare le caselle".

Chi c'è nella clip in anteprima esclusiva

Anna Kemper ha il volto di Riva Krymalowski, che è nata a Zurigo nel 2008 e che qui è al suo primo film. Oggi la bambina frequenta la stessa scuola dove andava Judith Kerr prima della fuga da Berlino. La piccola molto probabilmente farà l'attrice.

Il papà di Anna (Arthur Kemper) ha invece il volto dell'attore tedesco Oliver Masucci, che ricordiamo in Lui è tornato, nel quale impersonava, curiosamente, Adolf Hitler. Masucci ha recitato inoltre in Opera senza autore e in Animali Fantastici - I Segreti di Silente, interpretando in quest'ultimo Anton Vogel.



Quando Hitler rubò il coniglio rosa: Clip in anteprima esclusiva del Film - HD

La trama e il trailer di Quando Hitler rubò il coniglio rosa

Dulcis in fundo, andiamo a scoprire la trama esatta di Quando Hitler rubò il coniglio rosa. Ecco la sinossi ufficiale del film:

La storia vera di una famiglia nella Berlino del 1933. Hitler è salito al potere. Anna ha solo nove anni. Per sfuggire ai nazisti, suo padre scappa a Zurigo e tutta la famiglia lo segue poco dopo. Comincia la loro fuga attraverso l'Europa alla ricerca di un luogo sicuro dove stabilirsi. Anna è costretta a lasciare tutto, compreso il suo amato coniglio rosa di peluche, e, insieme alla sua famiglia, dovrà affrontare una nuova vita piena di sfide e difficoltà, ma non senza speranza e perfino sorrisi.

Una toccante storia familiare sulla separazione e sulla fiducia. Tratta dal romanzo Quando Hitler rubò il coniglio rosa di Judith Kerr, un best seller internazionale che ha emozionato tutto il mondo.