Quali sono le astronavi più famose della storia del cinema? Proviamo a rispondere con cinque film in streaming...

I film in streaming che trovate qui sono ci hanno regalato navi spaziali nate dalla mente di alcuni dei più grandi autori di cinema contemporaneo.

Il cinema di fantascienza hollywoodiano ci ha abituato alla visione di magnifiche navi spaziali. Ma quali sono le astronavi che si sono sedimentate maggiormente nell’immaginario collettivo? Proviamo a rispondere con i prossimi cinque film in streaming! Come sempre buona lettura.

Le astronavi più famose della storia del cinema in cinque film in streaming

2001: odissea nello spazio (1968)

Se si parla di inventare la fantascienza, non si può che partire da Stanley Kubrick e dal film che l’ha cambiata radicalmente. 2001: Odissea nello spazio posta i termini estetici e contenutistici del genere dove nessuno era mai arrivato in precedenza, proponendo un universo cinematografico perfetto e alienante. La nave spaziale in cui Hal 9000 impazzisce e tenta di sterminare i due piloti è un progetto scenografico senza precedenti. Un film con un finale oscuro e affascinante, un viaggio umano e mentale ai limiti della conoscenza, poi oltre. Film ancora oggi pazzesco. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Guerre stellari (1977)

Quale astronave scegliere in Guerre stellari? Il Millennium Falcon o la Morte Nera? Dipende se siete fan del lato oscuro della forza e di Darth Vader - un po’ come noi… - oppure preferite le scorribande guascone di Han Solo e della sua corvetta spaziale. Rimane il fatto che George Lucas col suo film ha fatto la storia, ha sfondato ogni possibile incasso e ha creato un fenomeno sociale e culturale. Ah, nello stesso anno Steven Spielberg ci ha regalato anche la nave spaziale di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Altra icona cinematgorafica…Disponibile su CHILI, Google Play, Disney +.

Alien (1979)

La Nostromo dove il mostro si scatena e miete vittime senza tregua rappresenta metaforicamente il lato oscuro dell’essere umano. Una “prigione” ferrosa e lugubre, magnificamente architettata da Ridley Scott. Alien diventa un labirinto di orrori e frustrazioni, in cui Sigourney Weaver e il resto dello straordinario cast si muovono come topi in trappola. Film epocale, sontuoso, soffocante. La fantascienza al suo meglio, quando vuole esplorare le zone buie dell’ignoto. Visione prima e ultima dei pericolo dello spazio profondo. E il sequel di James Cameron è ugualmente magnifico, proprio perché così diverso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Star Trek (1979)

L’Enterprise di Star Trek non poteva mancare nella nostra selezione, anche perché la riduzione cinematografica della famosa serie TV diretta da Robert Wise è uno spettacolo di primissima qualità. William Shatner, Leonard Nimoy e il resto del cast originale si divertono un mondo in un film magniloquente e preciso, che rispetta l’universo seriale trasformandolo però in notevole spettacolo per il grande schermo. Il reboot diretto nel 2009 da J.J. Abrams poi è uno spasso assoluto. Da vedere entrambi. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Independence Day (1996)

Chiudiamo con le astronavi aliene cattivissime e devastanti che si parcheggiano sopra le maggiori città del mondo e le radono al suolo nella sequenza più spettacolare e catastrofica del blockbuster di Roland Emmerich. Le dimensioni contano in Independence Day, eccome se contano! Cinema fracassone, certo, ma estremamente godibile e spettacolare, con effetti speciali mai visti prima. E gli incassi esplodono meglio della Casa Bianca: un classico dei popcorn-movie con Jeff Goldblum e Will Smith. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.