Pulp Fiction, Samuel L. Jackson celebra i 30 anni recitando il suo mitico monologo

Chi può dimenticare Ezechiele 25:17? Di certo non Samuel L. Jackson alias Jules, che ha scelto di festeggiare i 30 anni di Pulp Fiction recitando su Instagram il celebre monologo sadico del suo personaggio!

30 anni di Pulp Fiction, il film che ha rivelato al mondo Quentin Tarantino, noto fino a quel momento solo ai cinefili per Le iene: le scene di culto sono una miriade, ma tutti ricordano l'anatema snocciolato da Samuel L. Jackson alias Jules, prima di eliminare i traditori del suo boss, Marcellus Wallace (che non è una puttana, ricordiamolo). Ezechiele 25:17. Quale modo migliore per festeggiare con una bella recitata del monologo sui social, tutto d'un fiato, col suo solito stile strafottente?





Samuel Jackson ripassa Ezechiele 25:17 per i 30 anni di Pulp Fiction

Sì, perché quello di Samuel L. Jackson è più un ripasso di una performance: Jules è oggi un attore di 75 anni che non perde un'occasione per divertirsi e per scherzare su se stesso. Comodamente seduto al divano, Samuel ripassa tutto il monologo delirante di Jules, pseudocitazione biblica. Da cinefilo nerdaccio qual è sempre stato, Tarantino aveva infatti citato il testo rielaborato e parzialmente inventato, pronunciato in Karate Kiba (1976) e più avanti - forse senza che Quentin lo sapesse - in Un piede in paradiso (1991) con Bud Spencer! Samuel accompagna il video con uno smargiasso "SO ANCORA IL FATTO MIO!!! EZECHIELE 25:17 BUON TRENTESIMO ANNIVERSARIO, PULP FICTION!" Se poi umanamente non riuscite a stare dietro all'apnea di Jackson, potete contemplare il testo completo qui sotto, insieme a un video di Enciclopedia del Doppiaggio, che ha chiesto a Luca Ward, doppiatore di Jackson nel film, di recitare nuovamente il brano. Più in basso trovate la scena originale del film.

Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre; perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te.