Psycho Killer: primo trailer ufficiale del nuovo horror prossimamente al cinema

La protagonista di Barbarian e lo sceneggiatore di Seven uniti per un nuovo thriller horror che debutterà nelle sale nel 2026. Ecco il primo trailer e la trama di Psycho Thriller.

Il titolo, che ha pure dentro quella parolina così inconfondibilmente hitchcockiana, non lascia granché da immaginare, giacché quale altro tipo di film potrebbe essere un film che si chiama Psycho Killer, se non un thriller-horror? Lo vedremo in sala nel 2026, qui sotto trovate il suo primo trailer ufficiale, ma forse prima di vederlo è il caso di saperne un po' di più.

Psycho Killer nasce da una sceneggiatura di Andrew Kevin Walker, che i migliori tra voi ricorderanno benissimo essere stato lo sceneggiatore di Seven (ma anche, più di recente, del The Killer di David Fincher). Protagonista è l'inglese Georgina Campbell, la stessa di Barbarian, e quindi non stupisce che a produrre ci siano gli stessi dietro a quel film e a Weapons. Assieme a lei nel cast anche James Preston Rogers, e pure Grace Dove, Logan Miller e perfino Malcolm McDowell. A dirigere è invece Gavin Polone, produttore di tantissime popolari serie tv (basterebbe qui citare Curb Your Enthusiasm e Una mamma per amica) che esordisce con questo film dietro la macchina da presa.

Negli USA Psycho Killer debutterà il 20 febbraio prossimo, in Italia la data d'uscita non è ancora stata ufficializzata ma vi terremo aggiornati. Intanto, ecco qui trama e trailer del film.

Dopo il brutale omicidio del marito, un'agente della polizia stradale del Kansas (Georgina Campbell) si mette sulle tracce dell'assassino. Man mano che la caccia procede, si rende conto che il responsabile (James Preston Rogers) è un sadico serial killer, e che la profondità della sua depravazione mentale e i suoi piani sinistri sono più perversi di quanto chiunque potesse immaginare.