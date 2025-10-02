TGCom24
Home | Cinema | News | Psycho Killer: primo trailer ufficiale del nuovo horror prossimamente al cinema
News Cinema

Psycho Killer: primo trailer ufficiale del nuovo horror prossimamente al cinema

La protagonista di Barbarian e lo sceneggiatore di Seven uniti per un nuovo thriller horror che debutterà nelle sale nel 2026. Ecco il primo trailer e la trama di Psycho Thriller.

Psycho Killer: primo trailer ufficiale del nuovo horror prossimamente al cinema

Il titolo, che ha pure dentro quella parolina così inconfondibilmente hitchcockiana, non lascia granché da immaginare, giacché quale altro tipo di film potrebbe essere un film che si chiama Psycho Killer, se non un thriller-horror? Lo vedremo in sala nel 2026, qui sotto trovate il suo primo trailer ufficiale, ma forse prima di vederlo è il caso di saperne un po' di più.
Psycho Killer nasce da una sceneggiatura di Andrew Kevin Walker, che i migliori tra voi ricorderanno benissimo essere stato lo sceneggiatore di Seven (ma anche, più di recente, del The Killer di David Fincher). Protagonista è l'inglese Georgina Campbell, la stessa di Barbarian, e quindi non stupisce che a produrre ci siano gli stessi dietro a quel film e a Weapons. Assieme a lei nel cast anche James Preston Rogers, e pure Grace Dove, Logan Miller e perfino Malcolm McDowell. A dirigere è invece Gavin Polone, produttore di tantissime popolari serie tv (basterebbe qui citare Curb Your Enthusiasm e Una mamma per amica) che esordisce con questo film dietro la macchina da presa.
Negli USA Psycho Killer debutterà il 20 febbraio prossimo, in Italia la data d'uscita non è ancora stata ufficializzata ma vi terremo aggiornati. Intanto, ecco qui trama e trailer del film.

Dopo il brutale omicidio del marito, un'agente della polizia stradale del Kansas (Georgina Campbell) si mette sulle tracce dell'assassino. Man mano che la caccia procede, si rende conto che il responsabile (James Preston Rogers) è un sadico serial killer, e che la profondità della sua depravazione mentale e i suoi piani sinistri sono più perversi di quanto chiunque potesse immaginare.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Together: al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci
news Cinema Together: al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci
The Lost Bus, la recensione: la gestione della crisi, l'adulto nella stanza, la retorica familiare
recensione Cinema The Lost Bus, la recensione: la gestione della crisi, l'adulto nella stanza, la retorica familiare
L'ombra del corvo: il trailer del dramma a tinte horror con Benedict Cumbarbatch
news Cinema L'ombra del corvo: il trailer del dramma a tinte horror con Benedict Cumbarbatch
Zootropolis 2, uno dei registi giustifica il gap di 9 anni dal primo film: "Non c'è una legge scritta per i sequel
news Cinema Zootropolis 2, uno dei registi giustifica il gap di 9 anni dal primo film: "Non c'è una legge scritta per i sequel
Tim Curry ha scritto un libro di memorie: quando esce e cosa ha detto sul ritorno al cinema
news Cinema Tim Curry ha scritto un libro di memorie: quando esce e cosa ha detto sul ritorno al cinema
L'Attachement - La Tenerezza: la recensione del film francese con una magnifica Valeria Bruni Tedeschi
recensione Cinema L'Attachement - La Tenerezza: la recensione del film francese con una magnifica Valeria Bruni Tedeschi
Avengers: Doomsday, Channing Tatum mette in guardia i fan: "Non siete pronti"
news Cinema Avengers: Doomsday, Channing Tatum mette in guardia i fan: "Non siete pronti"
Frankenstein: ecco il trailer italiano ufficiale del film di Guillermo del Toro targato Netflix
news Cinema Frankenstein: ecco il trailer italiano ufficiale del film di Guillermo del Toro targato Netflix
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Un amore senza fine
The Mauritanian
Cliffhanger - L'ultima sfida
Vi presento i nostri
Qua La Zampa!
Piedone d'Egitto
Uno di Famiglia
Pokemon: Scelgo te!
Death Race
L'Uomo d'Acciaio
Shaft
Book Club - Tutto può succedere
Film stasera in TV