Property: ecco il trailer dell'horror brasiliano che ha vinto il Fantastic Fest

Si intitola Property ed è un horror brasiliano, variante del genere home invasion il film che ha vinto il Fantastic Fest. Ecco il trailer originale.

Per il sito di riferimento del settore, Bloody Disgusting, Property (titolo originale Propriedade) è uno dei 10 migliori horror del 2023. Si tratta di un film brasiliano, opera prima di Daniel Bandera, che ha raccolto premi e critiche positive in numerosi festival, vincendo come miglior film al Fantastic Fest e che uscirà in America in digitale e on demand il 28 maggio. Nella migliore tradizione degli horror politici, Property parte dalla disparità estrema tra le classi sociali in Brasile per proporre un'insolita e originale variante del genere home invasion. Intanto vediamo il trailer.

Property: la trama

Sull'orlo dell'imminente collisione tra due universi, scoppia una rivolta tra i lavoratori. Tereza (Malu Galli), una stilista solitaria, traumatizzata da un episodio di violenza urbana, cerca rifugio nella fattoria di famiglia nella speranza di riprendersi. Quando però il marito annuncia l'intenzione di vendere la proprietà, scoppia una rivolta tra i lavoratori locali. Per proteggersi dalla rivolta, Tereza si isola nella sua auto blindata, ma anche dietro un'impenetrabile barriera di vetro si scatena l'inevitabile conflitto.