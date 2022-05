News Cinema

Una serata irripetibile con ospiti speciali per supportare MediCinema Italia Onlus.

Lunedì 16 Maggio alle h.18.30 presso il cinema Troisi, Via Girolamo Induno 1 a Roma si terrà una proiezione Speciale di beneficenza CIP & CIOP AGENTI SPECIALI.

La proiezione è accessibile solo su prenotazione, chi volesse partecipare per favore scriva entro e non oltre sabato 14 Maggio una mail di richiesta a: invitiroma@medicinema-italia.org, indicando il n. posti occorrenti.

Medicinema risponderà ad ognuno di voi con tutte le informazioni e modalità di accesso. Vi aspettiamo e se volete sapere di più : www.medicinema-italia.org