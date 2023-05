Problemista - Julio Torres e Tilda Swinton nel trailer della commedia A24

News Cinema

Julio Torres debutta alla regia con Problemista, colorata commedia targata A24 in cui è protagonista al fianco di Tilda Swinton. Ecco il primo trailer ufficiale.

Problemista - coloratissima e bizzarra commedia con Tilda Swinton - è pronta a mostrarsi nel primo trailer ufficiale. Il lungometraggio, che segna l'esordio alla regia di Julio Torres, sarà nei cinema americani a partire dal 4 agosto. Torres ha ritagliato per sè anche la parte del protagonista ed ha curato la sceneggiatura del progetto.

Problemista - La trama della commedia prodotta da A24

Il debutto alla regia di Julio Torres segue la vicenda di Alejandro, un aspirante designer di giocattoli originario di El Salvador, alle prese con una carriera in - altalenante - ascesa nel mondo dell'arte di New York. Quando il suo visto scade, accettare di lavorare per Elizabeth - un'artista emarginata ed ostracizzata - sarà il suo unico modo per rimanere negli Stati Uniti e provare a coronare i suoi sogni. Nei panni del giovane protagonista troviamo, come accennato, Julio Torres, mentre a prestare corpo e voce ad Elizabeth è un'irriconoscibile Tilda Swinton. L'attrice è poi attesa in Asteroid City, in cui torna a collaborare con Wes Anderson, e in The Eternal Daughter di Joanna Hogg, distribuito da A24. In Italia dovrebbe poi debuttare, nel corso del 2023, l'ancora inedito Three Thousand Years of Longing di George Miller, in cui Swinton divide il set con Idris Elba.

Ed è proprio l'instancabile A24 a produrre Problemista. La società è infatti reduce da un anno d'oro in cui ha prodotto il trionfatore degli Oscar 2023 Everything Everywhere All at Once, il drama The Whale con Brendan Fraser, gli acclamati horror X- A sexy horror story e Pearl - primi due capitoli della trilogia slasher di Ti West il cui terzo episodio, MaXXXine, è attualmente in produzione - e il controverso Beau ha paura con Joaquin Phoenix. Fra i suoi progetti attesi per la prossima stagione cinematografica, spicca poi Mother Mary con Anne Hathaway Michaela Coel ed Hunter Schafer. Nel team di produzione figurano poi lo stesso Julio Torres, Dave McCary di Fruit Tree, Ali Herting ed Emma Stone. Torres - candidato quattro volte agli Emmy - è poi coinvolto, come doppiatore, in Nimona - adattamento dell'omonima graphic novel, atteso su Netflix per il 30 giugno. Problemista vanta poi il coinvolgimento di Isabella Rossellini come voce narrante. Presentato in anteprima al SXSW Festival di Austin (Texas), il lungometraggio è attualmente privo di una data d'uscita italiana. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.