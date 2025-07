Primavera: ecco le prime immagini video del film d'esordio di Damiano Michieletto

News Cinema

Damiano Michieletto, uno dei più importanti registi della lirica italiana e mondiale, debutta nel cinema con questo film con Tecla Insolia e Michele Riondino che sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto Intl. Film Festival. Ecco la prima clip teaser di Primavera.

Riconosciuto come uno tra i più visionari e rivoluzionari registi di opera lirica, in Italia e nel mondo, Damiano Michieletto esordisce nel cinema con Primavera, film liberamente tratto dal romanzo "Stabat Mater" di Tiziano Scarpa (Premio Strega 2009, edito da Einaudi) che verrà presentato in prima mondiale al Toronto Intl. Film Festival a settembre per poi arrivare nelle sale italiane il 25 dicembre prossimo distribuito da Warner Bros Pictures.

Questa la trama ufficiale del film:

Primi del Settecento. L'Ospedale della Pietà è il più grande orfanotrofio di Venezia, ma è anche un'istituzione che avvia le orfane più brillanti allo studio della musica. La sua orchestra è una delle più apprezzate al mondo. Cecilia ha vent'anni, vive da sempre alla Pietà ed è una straordinaria violinista. L'arte ha dischiuso la sua mente ma non le porte dell'orfanotrofio; può esibirsi solo lì dentro, dietro una grata, per ricchi mecenati. Questo fino a che un vento di primavera scuote improvvisamente la sua vita. Tutto cambia con l'arrivo del nuovo insegnante di violino. Il suo nome è Antonio Vivaldi.

Primavera è interpretato da Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, con la partecipazione di Valentina Bellé e con la partecipazione di Stefano Accorsi. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Indigo Film, una coproduzione italo -francese con Moana Films, in associazione con Paradise City Sales realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura, con il sostegno della Regione Lazio - Lazio Cinema International Avviso Publico (PR FESR Lazio 2021-2027), con il contributo della Regione Veneto ( PR FESR 2021-2027) con il sostegno di Fondazione Veneto Film Commission.

Primavera: la prima clip teaser del film