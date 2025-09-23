Premio Mattia Torre: scelti i 7 finalisti del riconoscimento intitolato al regista, sceneggiatore e autore scomparso nel 2019

News Cinema

Il 3 e il 4 ottobre a Viterbo si svolgerà la prima edizione del Premio Mattia Torre, nato per ricordare il talentuoso regista, sceneggiatore e autore televisivo e teatrale che ci ha lasciato nel 2019. Sono appena stati annunciati i 7 finalisti votati dalla giuria del riconoscimento.

Mattia Torre era una delle voci più originali del cinema, della televisione e del teatro del nostro bel paese, uno degli autori e dei registi, per intenderci, della serie cult Boris e del film che questa ha ispirato, sempre intitolato Boris. A lui dobbiamo anche la bellissima serie autobiografica con Valerio Mastandrea La linea verticale. Proprio Valerio Mastandrea, per cui Torre ha scritto e diretto nel 2005 il monologo teatrale Migliore, è stato protagonista, insieme a Paola Cortellesi, di Figli, che Mattia ha sceneggiato e non è riuscito a finire.

Scomparso nel luglio del 1919, Mattia Torre verrà ricordato, il 3 e il 4 ottobre a Viterbo, quando sarà decretato il vincitore di un riconoscimento che porta il suo nome. Organizzato dal Tuscia Film Fest in collaborazione con la famiglia e gli amici di Mattia Torre e con il supporto del Comune di Viterbo, il Premio Mattia Torre è rivolto ad autori Under 35. A tentare la sorte, inviando monologhi e atti comici, sono stati in 527. Una giuria composta da Valerio Aprea, Giacomo Ciarrapico, Geppi Cucciari, Valerio Mastandrea e Luca Vendruscolo, ha valutato i loro lavori e ha celto i 7 finalisti. Ecco chi sono:

Giulio Armeni ( Barrette )

( ) Camilla Boncompagni ( Ciò di cui ho paura )

( ) Ernesto Dejana ( Una coda viola )

( ) Francesco Garofalo ( Il grande spettacolo )

( ) Filippo Maria Macchiusi ( ProEnerVitFitStyleProPowerActivePro )

( ) Francesco Miluzzi ( La Mazza )

( ) Chiara Miolano (L’invasione degli attori)

I testi dei finalisti verranno presentati e letti da attrici e attori nel corso della serata di venerdì 3 ottobre, al termine della quale il pubblico sarà chiamato a valutare le opere proposte. Sabato 4 ottobre, invece, ci sarà la cerimonia di consegna del Premio della Giuria e del Premio del Pubblico. A presentare entrambe le serate, che si svolgeranno presso Teatro dell’Unione di Viterbo, sarà Geppi Cucciari. Non mancheranno letture di opere di Mattia Torre e testimonianze e ricordi di numerosi amici e collaboratori del regista, sceneggiatore e autore. Fra questi i suoi celeberrimi monologhi, che trovate raccolti nel libro “In mezzo al mare”.

I biglietti per le due serate della prima edizione del Premio Mattia Torre sono già disponibili in prevendita online sul sito del Tuscia Film Fest e a Viterbo presso il botteghino del Teatro dell'Unione, il Museo dei Portici e il Museo Colle del Duomo.