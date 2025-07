Predator: Badlands, ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di questa amatissima saga

News Cinema

Arriva nelle nostre sale il prossimo 6 novembre il nuovo capitolo della saga di Predator, diretto nuovamente dal Dan Trachtenberg di Prey e del recente Killer of Killers, e interpretato da Elle Fanning. Ecco il primo trailer ufficiale di Predator: Badlands.

Previsto nei nostri cinema per il prossimo 6 novembre, Predator: Badlands è il nuovo capitolo di una delle più amate serie di azione e fantascienza degli ultimi decenni, quella che ha avuto inizio nel 1987 con il Predator diretto da John McTiernan e interpretato da Arnold Schwarzenegger.

Il film conferma alla sceneggiatura e dietro la macchina da presa il Dan Trachtenberg che nel 2022 aveva firmato il precedente capitolo della serie, il prequel Prey, e che più di recente ha diretto il Predator: Killer dei Killer in CGI che ha avuto un grande successo e che potete vedere in streaming su Disney+.

Questo nuovo film è è ambientato nel futuro su un pianeta remoto dove un giovane Predator (interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatangi), emarginato dal suo clan, trova un improbabile alleato in Thia (Elle Fanning), una giovane androide creata dalla Weyland-Yutani: sì, proprio la compagnia della serie di Alien, con cui quella di Predator già si era ibridata in passato. Con Thia, questo Predator intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo ultimo avversario.

Qui di seguito, il primo trailer ufficiale di Predator: Badlands.

