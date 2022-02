PPP 100 - Pasolini al Nuovo Sacher: una rassegna per il centenario del regista, scrittore e intellettuale

News Cinema

Dal 3 al 27 marzo al cinema romano di proprietà di Nanni Moretti si potranno vedere e rivedere i film di Pier Paolo Pasolini, di cui quest'anno si celebrano i 100 anni dalla nascita.

In un anno ricco di anniversari importanti per gli amanti del cinema e della cultura, il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini - che nascque a Bologna il 5 marzo del 1922 - riveste sicuramente un ruolo di primo piano.

Tra le tante iniziative legate al centenario si segnala di sicuro la rassegna che si terrà dal 3 al 27 marzo al Cinema Nuovo Sacher di Roma, la sala di proprietà di Nanni Moretti, che proporrà ai suoi spettatori la filmografia quasi completa di questo intellettuale poliedrico e fondamentale per la cultura italiana del Novecento, capace di spaziare dalla poesia al cinema passando per saggistica, letteratura, teatro, traduzione.

Qui di seguito, il programma completo dalla rassegna, che si chiama PPP 100 - I film di Pasolini al Nuovo Sacher: