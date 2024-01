Povere Creature! vince al boxoffice italiano del weekend, in photo finish con I Soliti Idioti 3

News Cinema

Per un soffio ha tagliato per primo il traguardo al botteghino italiano del weekend il pluricandidato Povere creature! con Emma Stone. Lo tallona I Soliti Idioti 3 di Biggio & Mandelli. Terza posizione per il romantico Tutti tranne te.

Partenza sicura al boxoffice italiano del weekend per il bizzarro Povere creature! con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, diretti da Yorgos Lanthimos: una donna che aspira alla libertà muore e viene riportata in vita da uno scienziato, riscoprendo il mondo senza inibizioni e senza rispettare le etichette del tempo. Secondo la Cinetel da noi totalizza 1.990.000 euro in quattro giorni, mentre nel mondo il film candidato agli Oscar 2024 (Stone compresa) è a quota 51.092.800 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget di 35 (fonte Los Angeles Times).

I Soliti Idioti 3 - Il ritorno, il film a episodi demenziale targato Fabrizio Biggio & Francesco Mandelli, all'esordio ha dato però serio filo da torcere a Povere creature!, portando a casa negli stessi quattro giorni poco di meno, cioè 1.945.000 euro. Martino Fierro codirige con Mandelli e Biggio, e ritorna sul grande schermo il micidiale Ruggero De Ceglie con figlio Luca, nel solito devastante e grottesco scontro generazionale.