Povere Creature!: Movie Talk dal vivo al The Space Cinema con Chiara Valerio e Giorgio Viaro

"Movie talk dal vivo": venerdì 2 febbraio Chiara Valerio e Giorgio Viaro al The Space Cinema Roma Moderno guardano e commentano con il pubblico il capolavoro di Yorgos Lanthimos Povere Creature!. L’appuntamento con la nota scrittrice e il conduttore del premiato podcast "Lost in The Space"è previsto in occasione della proiezione delle ore 19.30.

Povere Creature!, il nuovo capolavoro del regista greco Yorgos Lanthimos, sarà il film al centro del prossimo "Movie Talk dal vivo" di The Space Cinema.

Protagonisti la nota scrittrice Chiara Valerio e il giornalista Giorgio Viaro.

L'appuntamento è fissato per venerdì 2 febbraio presso il The Space Cinema Roma - Moderno, in occasione della proiezione delle ore 19.30. Il film - che ha vinto il Leone d'Oro durante l’ottantesima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia - è candidato a 11 Premi Oscar e vede come protagonista Emma Stone, che recentemente ha ricevuto il Golden Globe per la sua interpretazione.



Povere Creature!: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Emma Stone - HD

Dopo La Favorita, Lanthimos torna a dirigere l'attrice in una potente favola gotica che unisce la forza degli interpreti all'energia visiva di scenografie e costumi vittoriani. Il personaggio centrale, Bella Baxter, è una sorta di Frankenstein femminile: non un mostro, perché umana e attraente, ma comunque diversa. La sua è una storia di potenza femminile, capace di rivelare ingiustizie sociali e ipocrisie morali, e uno straordinario esempio di emancipazione. Nel cast ci sono Willem Dafoe e Mark Ruffalo.



È possibile acquistare i propri biglietti sul sito ufficiale di The Space Cinema https://www.thespacecinema.it/iniziative/movie-talk. Oppure utilizzando l'App ufficiale The Space Cinema.