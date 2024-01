Povere creature, aguzzate la vista per scovare quelle facce (non troppo) nascoste nel poster del film

News Cinema

Avete notato le sbavature del trucco sul volto di Emma Stone nel poster di Povere Creature? Guardate da vicino...

Siete tra quegli spettatori che questo weekend hanno visto al cinema Povere creature, arrivato in prima posizione al box office italiano? Se sì, il film di Yorghos Lanthimos ancora non è uscito del tutto dalla vostra testa o dal vostro spirito, giusto? Nel bene e nel male, ovviamente. Ne state discutendo incosciamente con voi stessi o consciamente con altre persone che lo hanno visto e questo (una storia che scava un po' in profondità e lascia tracce di sé) è uno di quegli aspetti che dà valore ai film, altrimenti noti come (saltuariamente) opere d'arte che esprimono opinioni degli autori e offrono punti di vista più o meno inconsueti. Sentite di aver trovato una connessione con ciò che Povere creature! racconta sul piano esistenziale?

Non l'avete ancora visto? Non indugiate, è uno dei grandi titoli della stagione, vincitore del Leone d'Oro a Venezia, del Golden Globe come Miglior Film musical o commedia, di un secondo Golden Globe per la miglior interpretazione femminile, di altri due Critics Choice Awards per le stesse categorie, candidato a 11 premi Oscar e ad altrettanti premi BAFTA. Che l'abbiate visto o non l'abbiate visto, è interessante avvicinarsi al poster del film perché qualcosa che può sfuggire a prima vista.

Quei dettagli del poster di Povere creature!

Povere creature! è un racconto ambientato in età vittoriana che parla di amore attraverso la scoperta scientifica. Emma Stone è protagonista di una magnifica performance nel ruolo di Belle Baxter, una giovane donna riportata in vita da un eccentrico quanto brillante scienziato. Uno dei poster del film, precisamente quello con il primissimo piano dell'attrice, nasconde i personaggi maschili che le ruotano intorno. Sul rossetto sbavato troviamo l'amante Duncan Wedderburn, interpretato da Mark Ruffalo. Sopra la palbebra destra si nasconde in blu il volto di Ramy Youssef nel ruolo del fidanzato Max McCandless, mentre su quella di sinistra in viola si riconosce Willem Dafoe che interpreta il Dr. Godwin Baxter.

L'immagine è anche la nuova copertina del romanzo omonimo del 1992 di Alasdair Gray da cui è tratto il film, edito in Italia da Safarà (ma originariamente pubblicato negli anni 90 dall'editore Marcos y Marcos prima con il titolo Poveracci! e poi con Vita e misteri della prima donna medico d'Inghilterra).