Pop Corn Festival del Corto: intervista allo sceneggiatore e regista Federico Moccia, presidente di giuria

News Cinema

L'appuntamento in Piazzale dei Rioni è per le 21:15 con la serata finale del Festival di Porto Santo Stefano. Abbiamo intervistato Federico Moccia che ricopre il ruolo di presidente della giuria chiamata ad esprimersi sui cortometraggi in concorso al Pop Corn.

È la giornata conclusiva a Porto Santo Stefano per il Pop Corn Festival del Corto. Dopo aver aver accolto sul palco ieri sera Yvonne Sciò, che ha parlato del suo passato di attrice e del suo presente di regista di documentari, questa sera saranno proiettati gli ultimi cortometraggi che chiuderanno il concorso. I vincitori verranno annuciati dal presentatore Andrea Dianetti e dalla giuria composta dal pluripremiato montatore Marco Spoletini, dall’esperta di marketing strategico presso Rai Cinema Manuela Rima, dal giornalista e critico cinematografico Carlo Griseri, dal direttore artistico del Sudestival, Michele Suma e dal costumista e scenografo Stefano Giovani. A presiedere la giuria, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia con il quale abbiamo conversato su questo breve formato di racconto visivo e dell'arte cinematografica in generale.

Federico Moccia al Pop Corn Festival del Corto: intervista con il regista

Federico, i cortometraggi continuano ad essere il primo approccio per farsi le ossa nell'industria dell'audiovisivo?

Certo, sono una forma iniziatica molto interessante per chi vuole fare cinema. Soprattutto per quelli che sono i costi relativi, i tempi, le capacità e le possibilità di un corto, tanti filmmaker usano questa forma per fare il loro primo passo. Ed è anche l’esercizio messo in pratica dalle scuole di cinema. La cosa bella è che poi alcuni dal proprio corto hanno addirittura fatto un lungometraggio o un mediometraggio. Per cui è diventato un respiro, un’idea, un’immagine, una una serie di sensazioni che vengono raccontate nel corto e poi vengono sviluppate.

Hai girato anche tu cortometraggi all'inizio della tua carriera?

Proprio quest'anno ho fatto un corto che si chiama "Le bugie". Ho sempre fatto dei corti lavorando con le scuole, però questa volta ho scritto io un corto, decidendo come raccontarlo sulla scuola di Maros in Calabria. Ho cercato di costruire tante storie che piano piano si intrecciavano, tutte aventi un denominatore comune che è la bugia. In realtà i miei inizi sono stati sempre legati alla scrittura, mi è sempre piaciuto molto scrivere, immaginare dei soggetti, dei racconti, dei titoli e li portavo alle varie case di produzione che allora erano moltissime.

Quale è stata la significativa esperienza che ti ha permesso di capire che strada prendere?

Scrivere. Fin dai tempi della scuola, dal liceo, il fatto di scrivere mi piaceva. Tra l’altro era l’unico contento quando c'era lezione di italiano, perché l'italiano mi aiutava a superare tutti quelli che erano i miei limiti nelle altre materie. Da lì mi è piaciuta l’idea che avrei raccontato delle storie, scrivendo, filmandole o a teatro. Scrivere, più di ogni altra cosa non ha filtri, non hai bisogno di un attore, di una fotografia. Le tue parole da sole vestono tutto ciò che vuoi raccontare, sono la profondità delle tue emozioni, la completezza e la rotondità di ciò che hai provato di ciò che vuoi che chi legge, possa trovare.

Quando ripensi al tuo passato artistico, cosa ti dà orgoglio?

La cosa più inaspettata. Nel 1990 scrissi un libro che aveva il titolo di "Tre metri sopra il cielo", lo mandai a tante diverse case editrici che lo rifiutarono e io, in maniera testarda, trovai una piccola casa editrice in via Cagliari 46 che si chiamava Il Ventaglio, che permetteva agli autori di partecipare economicamente alla possibilità di stampare un libro. Così feci un giro in vespa portando io il libro stampato alle piccole librerie e andavo sempre da Velitti in piazza Jacini, parlavo con chi allora vendeva i libri chiedendo di mettere il libro in vetrina e di suggerirlo ai clienti. Qualche settimana passai di lì le copie erano state tutte vendute, però non potei portarne altre perché la casa editrice aveva chiuso, era fallita, quindi il mio sogno in qualche modo era ritornato nel cassetto. Non sapevo che il libro aveva iniziato il suo viaggio, perché in fotocopia, come se fosse un mare notturno lungo il quale scivolano tante barche che iniziano a prenderle più diverse direzioni, il libro veniva letto in maniera quasi clandestina.

Come divenne il film culto che lanciò la carriera Riccardo Scamarcio?

Nel 2002 Riccardo Tozzi, produttore di Cattleya, trovò il libro in una copisteria. Fu incuriosito dal titolo e dal fatto che fosse fotocopiato dalla gente che andava lì in quella copisteria. Decise di farne un film e sull’idea di questo film, tutte le case editrici che lo avevano rifiutato ben 12 anni prima, improvvisamente lo trovarono un incredibile successo. Io scelsi così l’unica alla quale allora non l’avevo inviato, che era la Feltrinelli. Ho pubblicato con loro il libro che è stato primo in classifica per tre anni raggiungendo 1.850.000 copie vendute. È motivo di orgoglio il fatto di essere stato testardo, di aver creduto in quest’idea che poi è diventata un libro pubblicato in tanti i paesi, tra cui American, Australia e Inghilterra. Un successo che veramente ha traversato i tempi.

E quando pensi al futuro, invece, verso quale traguardo (professionale o personale) ti immagini?

A me piacciono le storie. Adesso mi piace uina storia perché la trovo un’idea non nuova, ma molto particolare che non è mai stata raccontata in questa chiave. Quindi quando mi capita di incontrare quella che mi sembra l’idea giusta, in qualche modo mi piace l’idea di buttarmici con tutto l’entusiasmo e la passione che fa parte del nostro lavoro.

Il cinema ne ha passate tante negli ultimi anni, dall'arrivo della concorrenza in streaming alla chiusura per pandemia. Le abitudini degli spettatori sono in fase di cambiamento, ma rimane indiscusso il fatto che se una storia è bella ed è ben raccontata, la gente si precipita a vederla. Quale storia che hai vissuto da spettatore/trice è rimasta nel tuo cuore? Può essere recente o lontana nel tempo, al cinema, in TV, a teatro o appartenente al mondo della letteratura.

Sono tantissimi i film che mi hanno formato. Mi ricordo quando avevo la possibilità di vedere i primi film in bianco e nero, perché ero più piccolo, ma avevo la possibilità il lunedì sera quando c’era il cinema in TV di poterlo vedere. Ogni film che ho visto in qualche modo mi è veramente piaciuto. Dei primi film mi ricordo Robert De Niro in Gli ultimi fuochi di Elia Kazan, che parlava appunto di cinema. Tra l'altro è tratto da un bellissimo libro e il film è incredibilmente bello rispetto al libro di Francis Scott Fitzgerald. Ma nel tempo sono stati tantissimi film un altro che mi è piaciuto veramente molto è Le ali della libertà, ma ogni film per una ragione o per l'altra può lasciarti un segno. Taxi Driver secondo me è un altro film che inevitabilmente mi ha formato moltissimo, la bellezza di quel film, la durezza, la difficoltà. Oppure Quel pomeriggio di un giorno da cani. Io quando stavo a scuola alle medie, mi ricordo che andavo al cineforum sotto la chiesa e ogni settimana c’erano dei film col dibattito a seguire, che ti faceva capire il cinema. Questi momenti hanno fatto parte del mio bagaglio e del mio amore nei confronti del cinema. Poi ovviamente ho avuto la possibilità di lavorare con Castellano e Pipolo, perché Pipolo, Giuseppe Moccia, era mio padre. Ho fatto l’assistente alla regia e il mio primo film è stato il mitico Attila flagello di Dio, in cui a 19 anni, mi trovavo delle volte a dover fermare le vacche, che sembravano delle vacche preistoria, a Manziana dove giravamo, perché non dovevano entrare in scena. E in effetti, fermare una vacca di quella portata, a volte può essere veramente difficile.

L'appuntamento in Piazzale dei Rioni per la serata conclusiva tornata di cortometraggi è fissato alle 21:15. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Ideato e organizzato dall'Associazione Argentario Art Day APS con il contributo e il patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana, Pop Corn si avvale della direzione artistica di Francesca Castriconi.