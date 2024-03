Poolman: ecco il trailer del film d'esordio alla regia di Chris Pine

News Cinema

L'attore preferito di Quentin Tarantino, già Capitano Kirk dei più recenti film di Star Trek, ha debuttato dietro la macchina da presa con questa stralunato neo-noir venato di commedia. Ecco trailer e trama di Poolman.

Ce l'avete presente Chris Pine, no? Americano, poco più che quarantenne, interprete del Capitano Kirk negli ultimi film di Star Trek? Quello che era con Denzel Washington in Unstoppable di Tony Scott, il protagonista di La cena delle spie e Dungeon & Dragons, l'attore preferito di Quentin Tarantino?

Capito? Bene.

Come tanti altri colleghi, anche Chris Pine ha fatto il suo esordio alla regia, un film che è stato presentato a Toronto in settembre e che sta per debuttare nelle sale americane. Titolo: Poolman.

Poolman è quello che si definisce un neo-noir. Venato di commedia.

La storia del film, di cui Pine è anche il protagonista, è quella di un uomo di nome Darren Barrenman, un losangelino che si pccipa della manitenzione di una piscina condominiale e che si impegan costantemente per far sì che la sua città diventi un posto migliore in cui vivere. Quando una misteriosa femme fatale si rivolge a lui per scoprire la verità dietro a un torbido affare che riguarda l'acqua cittadina, Darren chiamerà a raccolta i suoi amici per contrastare le mosse di un politico corrotto e di un avido immobiliarista, e, nel corso dell'indagine, l'uomo scoprirà delle verità nascoste che riguardano la sua amata città è anche sé stesso. Come è ovvio da questa trama, siamo all'interno della più canonica tradizione del noir losangelino che è nato a partire dai fatti storici attorno allo sviluppo della città, rielaborati poi dalla letteratura e dal cinema di genere.

Pine, che per non farsi mancare nulla ha anche scritto il film assieme a Ian Gotler, e che figura tra i produttori, è riuscito a mettere assieme per Poolman un cast di tutto rispetto, che vede coinvolti Annette Benning, Danny DeVito, Jennifer Jason Leigh, DeWanda Wise, Ray Wise, Juliet Mills, Stephen Toblowsky e Clancy Brown.

Questo qui di seguito è il trailer ufficiale originale di Poolman.