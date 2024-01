Polar Express: è in arrivo un sequel? Il produttore: "Ci stiamo lavorando"

News Cinema

Sono trascorsi vent'anni dall'uscita al cinema e, secondo quanto riferito dal produttore Gary Goetzman, Polar Express è in fase di elaborazione per un potenziale sequel.

Polar Express potrebbe riaprire presto le vendite dei biglietti per un viaggio a bordo di un treno magico che ha appassionato circa 20 anni il grande schermo. Film d’animazione arrivato in sala nel 2004 con la regia di Robert Zemeckis ed un cast guidato da Tom Hanks, è tratto dall’omonimo romanzo di Chris Van Allsburg ed è diventato un cult natalizio, poiché ambientato durante la vigilia di Natale. Sono trascorsi anni e, secondo le recenti dichiarazioni del produttore Gary Goetzman, pare che il sequel sia in fase di lavorazione.

Polar Express, il sequel è in fase di lavorazione secondo il produttore Goetzman

La trama di Polar Express segue un ragazzino scettico in un viaggio durante la vigilia di Natale per raggiungere il Polo Nord. Il protagonista, privo di nome come la maggior parte dei personaggi coinvolti nel film, non crede più in Babbo Natale ed è convinto che siano i suoi genitori ad arricchire l’albero con i regali. Così, la notte della vigilia, pochi minuti prima della mezzanotte, il bambino avverte uno strano rumore esterno: sul vialetto di casa c’è un treno a vapore, il Polar Express, così chiamato perché conduce dritti fino al Polo Nord e permette ai passeggeri di incontrare Babbo Natale. A bordo ci sono tantissimi bambini, tutti in pigiama, che intonano canzoni di Natale e sorseggiano cioccolata calda. Il viaggio non sarà privo di imprevisti, ma il protagonista riscoprirà la gioia del Natale. Sono trascorsi vent’anni da allora e il produttore Gary Goetzman è convinto che un sequel ci sarà. Ai microfoni di ComicBook, ha preferito non sbottonarsi troppo in merito alla fase di sviluppo né quanto sia effettivamente probabile che ciò accada:

Ascolta, mi piacerebbe. Mi piacerebbe fare un sequel di Nel paese delle creature selvagge. Ci sono molte cose che abbiamo fatto che, se diventassero marchi e si affermassero come si deve, potrebbero convincere gli Studios a volerne degli altri. Sono pronto per Mamma Mia 3. Sarebbe sicuramente qualcosa da fare in questo momento. Ma al tempo stesso ti poni tantissime domande: ‘Di chi sarebbe la proprietà artistica?’ perché non si può andare a ruota libera. Ognuno ha bisogno di prendersi il suo tempo e va bene così perché a noi non importa di procedere lentamente. Ma si sta tentando di lavorarci su in questo momento, questo è sicuro, quindi per Polar 2 è un sì.

Basato su una sceneggiatura di William Boyles Jr, Polar Express è diventato un cult natalizio e potrebbe proseguire a distanza di vent’anni con una nuova avventura natalizia.