Planetaria - Discorsi con la Terra: presentata a Roma la prima edizione del format ideato da Stefano Accorsi

È stato presentato ieri sera a Roma, presso la sede di SuperHumans, la factory guidata da Paolo Platania, Planetaria - Discorsi con la Terra, il nuovo format nato da un'idea di Stefano Accorsi e Filippo Gentili e prodotto da SuperHumans insieme a Fondazione Teatro della Toscana.

Planetaria - planetariafestival.it #discorsiconlaterra - si svolgerà a Firenze, presso il Teatro della Pergola, dal 7 al 9 giugno. In tre giornate intense (e gratuite) si potrà ripensare il nostro rapporto con l'ambiente in una modalità totalmente nuova, attraverso un'avventura che potranno vivere sia gli adulti che i bambini.

A fare da padrone di casa, illustrando il progetto in qualità di Direttore Artistico, è stato Stefano Accorsi, che ha individuato nel teatro il "posto ideale per parlare del Cambiamento Climatico:

Il teatro è per definizione il luogo dell’empatia, del confronto e della condivisione: lo strumento ideale per costruire un nuovo tipo di comunicazione che, anziché allontanare le persone, possa creare un’esperienza emotiva in cui immaginare insieme scenari possibili ed azioni che ognuno di noi può intraprendere nel suo piccolo.

Paolo Platania ha invece sottolineato l'originalità di Planetaria:

Due sono i tratti distintivi di Planetaria - Discorsi con la Terra. Da un lato l’originalità, perché in un panorama di divulgazione fatto molto spesso di panel prettamente scientifici, noi portiamo una voce unica e distintiva; dall’altro, la potenzialità di questo format di diventare una piattaforma multicanale che possa aggregare mondi diversi, dalle istituzioni ai brand - passando per l’arte e la scienza.

Durante la serata sono intervenuti anche Tommaso Sacchi (Presidente della Fondazione Teatro della Toscana, co-produttrice di Planetaria), Claudia Pasquero (in qualità di rappresentante dell'Università di Milano-Bicocca, partner scientifico di Planetaria) e Maximo Ibarra (Innovation partner con la sua Engineering, Digital Transformation Company). Quest’ultimo ha parlato dell'importante supporto dato al progetto con una serie di applicazioni tecnologiche integrate negli spettacoli. Fra tutte, la Sibilla: una IA realizzata per Planetaria.

Non è mancato, ieri sera, l'intervento di Simona Sala, direttrice di Rai Radio2, che sarà la Radio Ufficiale dell'evento. Rai Kids, invece, parteciperà all'ideazione e produzione degli spettacoli e dei laboratori per i bambini, che avranno luogo la mattina. Ci sarà anche Will Media, con format originali interattivi e podcast live che costituiranno il programma pomeridiano di Planetaria.

Una delle iniziative più interessanti di cui si è discusso ieri sera e che è stata resa possibile da Treedom, partner per la sostenibilità, riguarda degli alberi che saranno piantati per contribuire ad assorbire le emissioni di CO₂ di Planetaria. Questa iniziativa non solo ridurrà l'impatto ambientale dell'evento, ma contribuirà alla riforestazione, alla lotta al cambiamento climatico e al sostegno delle comunità locali.

Sul sito ufficiale di Planetaria è possibile consultare il programma della manifestazione, ma intanto vogliamo anticiparvi qualcosa. Innanzitutto le tre giornate si chiameranno Terra, Acqua e Aria e, per esempio, il 7 giugno alle 21.00, ci sarà uno spettacolo intitolato Conferenza Immaginaria: Terra, nel quale Stefano Accorsi e Vittoria Puccini, il botanico Stefano Mancuso e l’oracolo AI Sibilla racconteranno come gli alberi salveranno il mondo. Non mancherà una performance chiamata Una tazza di mare in tempesta, in cui si immaginerà di essere nella stiva di una baleniera e vivere emozionanti avventure in mare proprio come in Moby Dick! E poi per i più piccoli ci sarà, fra le altre cose, Alberi Maestri Kids: "Una passeggiata teatrale ed esperienziale alla scoperta della vita del bosco e delle sue creature. I bambini indosseranno delle cuffie e un narratore li guiderà su un sentiero fantastico alla scoperta di elementi davvero magici: i semi".

Per partecipare ai vari spettacoli o incontri, ci si può già prenotare, dopo aver verificato se ci sono ancora posti disponibili e a quale fascia di età sono indirizzati i vari eventi.